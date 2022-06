Vodnář

Urovnejte vztahy v rodině a budete mít opět klid. I když jste velmi otevření a ve všem se vám daří, na domácí půdě je to jinak. Jeden člen rodinky se chová divně, proto byste ho měli dát do latě. Způsob, kterým to uděláte, bude elegantní a nastolíte pořádek.