Školačka vloni na konci srpna z ničeho nic zmizela z domu. Nenastoupila ani 1. září do osmé třídy, slehla se po ní zem. Rodiče dívky měli obavy, že odešla proti své vůli. Svědci ji totiž zahlédli v Brně ve společnosti mladíka, jehož poznala na internetu, a který se prý léčil dříve na psychiatrii.

Policie nakonec slečnu po 11 dnech vypátrala – tehdy nepotvrdila, ale ani nevyloučila možnost jejího únosu. Z něj však není mladík, který vychodil pouze základní školu, obžalován.

Výlet za sexem do Maďarska

Státní zástupkyně u soudu uvedla, že Tomáš K. odvezl školačku do maďarského Vácu. „Dívku tam opakovaně několik dní znásilňoval. Vylákal také přes messenger její nahé fotografie a pak i videa, kde masturbuje. Sám poslal videa se svou masturbací, umístil je na sociální sítě,“ řekla žalobkyně Iveta Eichlerová.

Sexuální praktiky se přitom stupňovaly. „Dívku přiměl v Maďarsku k pohlavnímu styku s tím, že čtyřikrát jí přiložil nůž na krk. Dívka se podvolila,“ konstatovala žalobkyně. Vypočítala pak dalších šest mravnostních deliktů, kterých se měl muž dopustit.

Mládenec obžalobu ze znásilnění a vylákání erotických materiálů neuznal. Odmítl, že by věděl, že je školačka nezletilá. „Svůj skutečný věk mi řekla až v Maďarsku,“ tvrdil mládenec, který sám pochází ze šesti dětí a nedávno absolvoval léčení na psychiatrii v Kroměříži.

Nemá rodinu

Mladík nikde nepracoval, nikde nestudoval. Žil z invalidního důchodu 4 300 korun měsíčně a poté, co jej dědeček vyhodil z domu, přespával po kamarádech. Před dvěma lety mu zemřela matka, otec se o něj nijak nezajímá. Se školačkou se seznámil přes sociální síť.

„Hledal jsem přítelkyni, se kterou bych měl vztah a mohl u ní bydlet. Dívku mi dohodila internetová kamarádka s tím, že ona nikoho nemá,“ řekl.

„Začali jsme si psát, ona mne pozvala do Brna. Napsala mi, že je jí 22 let. Odmítám, že jsem někoho znásilnil, nebo že jsem od někoho něco vylákal. Cesta do Maďarska a ty další věci, to byl její nápad. Cítím se být nevinný,“ uvedl.

Mimořádně citlivý případ

Pohlavní styk se školačkou měli ovšem prý už hned ten den, kdy se potkali v Brně na nádraží. „Souložili jsme v nějakém sklepě. Byla vyspělá, vyšší než já, hubená, nalíčená, měla udělané nehty i obočí,“ řekl mládenec. „Myslel jsem, že je nymfomanka, chtěla sex po pár hodinách, co jsme se viděli,“ hájil se.

Prakticky po celou dobu desetidenního „výletu“ do Maďarska měli sex, někdy i pětkrát denně. „Aktivnější byla přitom ona,“ podotkl obžalovaný s tím, že nebyl jejím prvním milencem.

„Jí se tam pak začalo nelíbit. Že chce zpátky do školy a že se chce vyučit zdravotní sestřičkou. Pak už jsem s ní sex nechtěl,“ prohlásil.

Zjistil, že je hledaná

Vrátili se pak oba do Česka. „V Břeclavi jsem si zapnul český telefon a najednou uviděl, že je dívka v pátrání. Šel jsem tedy na služebnu policie a tam řekl, že vezu dívku domů,“ vypověděl.

Vzhledem k citlivosti kauzy se většina z výpovědí aktérů a svědků čte. Proces bude pokračovat v průběhu tohoto týdne. „Facebookový lovec“ měl mít podle všeho pletky s dalšími nejméně pěti mladičkými dívkami z internetu. Hrozí mu až 12 let vězení.