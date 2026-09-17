Slavnostní představení znovunalezené památky se neobešlo bez dojetí přítomných potomků Augusta a Alice Löw-Beerových. „Můj dědeček sochu babičce koupil a dal jí tak krásný dárek. Poprvé jsem ji viděla v roce 1992,“ svěřila se vnučka Katherine Boswellová.
Jednotliví potomci se do Česka po sametové revoluci postupně vraceli. Návštěvu rodinné vily v ulici Hlinky pochopitelně nikdy nevynechali. Po zabavení nacisty a socialisté éře, kdy v ní sídlil kojenecký ústav, se vždy ujistili, že socha spočívá od roku 1923 na stejném místě.
Po roce 2011 město vilu prodalo soukromému majiteli. Zároveň z ní socha italského sochaře Tantardiniho zmizela. „Trochu nás překvapilo, že město vilu prodalo. V té době byla v poměrně špatném stavu,“ poznamenal vnuk Peter Koenig. Potomci spojili síly, aby sochu vypátrali. Pomoc jim nabídl krajský zastupitel, etnolog a milovník meziválečné architektury Michal Doležel.
Nedbalost úředníků?
„Netušíme, proč se tak Michal nezištně rozhodl, ale pro nás je náš hrdina,“ podtrhl Koenig. Úsilí včetně vypsání odměny přineslo úspěch. Socha se letos v únoru našla v depozitáři Muzea města Brna.
Za vším byla podle všeho nedbalost úředníků. „Nebyl sepsán žádný zápis o stěhování z vily na Hlinkách, socha nebyla v registru památek města,“ uvedl Doležel.
Socha bude po více než 170 letech od svého vzniku potřebovat péči restaurátorů. Dívce chybí tři prsty, chlapci část levé ruky. Azyl zatím našla ve vile Löw-Beer v Drobného ulici, kde ji spatří veřejnost. Návrat na původní místo do domů na Hlinkách je s velkým otazníkem.
Původní vila chátrá
„Současný majitel vily několik let uvádí, že budovu opraví a vybuduje v ní rehabilitační zařízení. Dům je ale zatím prázdný a žádné práce v něm nezačaly,“ upozornil Doležel. Všechny ostatní předměty z vybavení vily byly během 2. světové války a po ní zřejmě rozkradeny.
Socha je tak jediným známým dochovaným exemplářem z jejího původního zařízení. „I proto je pro nás má při vzpomínce na domov dědečka a babičky velký citový význam,“ zdůraznil vnuk Peter Koenig.
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