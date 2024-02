V pondělí volno, od úterý do neděle vždy u jiného brněnského svatostánku. To byl tradiční a takřka neměnný program Květy. Věděla, kdy proběhnou mše a měla k tomu pádný důvod.

„Ráda chodila ke kapucínům. Odkoukala od nich, že po mši obcházejí s kasičkou, tak to chtěla zkopírovat. Prostě měla své vychytávky,“ vzpomíná na ženu v dobrém Ondřej Pilát, kavárník z Café Tungsram na Kapucínském náměstí..

Právě tuto kavárnu si Květa oblíbila. „Dokonce bych i řekl, že ze všech denních hostů mi přirostla k srdci právě ona. Při hurónském vstupu do kavárny všem hostům oznámila, že jsem její manžel a pár stálých přísedících stáhla o drobné a cigarety, načež si objednala ‚kafe za deset‘. Tím bylo myšleno, že jí rádi kafe uvaříme za režijní náklady, ale musela jej platit. Měla ráda kávu s mlékem a třemi lžičkami cukru. Od té doby máme v pokladně políčko KÁVA KVĚTA jako personální kávu,“ vysvětlil kavárník.

Byla vždy pozitivní

Květa přinášela do podniku pozitivní náladu a energii. „Měli jsme ji rádi, i když servírky z ní byly ze začátku zmatené. Děvčat se pořád ptala, jestli jsou těhotné. Měla ráda děti, i když sama je neměla,“ dodává Pilát.

Květa žila v brněnských ulicích. Její život nebyl procházkou růžovým sadem. Občas to i schytala, když se u kostelů s žádostí o příspěvek dostala do sporů s „konkurenty“. „Někdy dostala nalískáno, to byla smutná. Ale vždy byla hrozně pozitivní, lidem přála, čišela z ní energie. Radost, co měla v sobě, rozdávala lidem kolem sebe, proto byla tolik oblíbená,“ dodal kavárník.

Utěšila věřící

Svědčí o tom i příhoda od kapucínů. Jedna z věřících se v kostele modlila, očividně v depresích, Květa za ní přišla s tím, že všechno bude dobré a v pořádku. Zkrátka jí nebylo lhostejné, že je někdo v nepohodě.

Zpráva o úmrtí Květy Ondřeje Piláta zaskočila. „Jen vím, že od mala byla nemocná na srdíčko. Je to smutné, protože rozdala spoustu radosti. Pořád ji mám před očima, jak byla fajn, jak ráda tancovala. Shakira, Beyoncé a Karma, to byly její oblíbené zpěvačky. S nimi to uměla pořádně roztočit,“ usmívá se kavárník.

Vzkazy na sociálních sítích

Úmrtí Květy přineslo na sociální sítě desítky vzkazů. „Díky této paní vznikla píseň Kajdžas, čest její památce. ‚Nykolo, nemáš ňaky drobny‘,“ přidala doslovnou vzpomínku hudebnice a herečka Nikola Mucha. „Občas sem jí ve Švandě tu Shakiru pustila do repráku a zatančila si s ní. Její personální drink byla Kofola za 5,“ napsala Denisa Vardam.

„To je smutné. Květa byla brněnská postavička, takové sluníčko. Vždy jsem jí dal drobné a úsměv... ať je jí lehká zem,“ připojil Petr.

Poslední rozloučení

Se ženou, která chtěla rozdávat jen radost, se rodina a přátelé rozloučí v úterý 27. února v husovickém kostele Nejsvětějšího Srdce Páně.

