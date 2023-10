Blatná se narodila v Uhelné Příbrami na Vysočině 10. října 1934. Už jako dítě zažila strach. Otec jako nimrod měl několik střelných zbraní. Jejich držení ale Němci trestali smrtí.

„Trnuli jsme, aby na to nacisté nepřišli. Doma jsme navíc měli i zakázané knihy,“ vysvětlila Blatná pro Paměť národa.



Manžel dostal 13 let

Po převratu v únoru 1948 byla aktivní členkou Sokola. V roce 1952 se dostala do jáchymovských dolů, kde pracovala nejprve jako účetní a později na technické kontrole. Vězňům vynášela dopisy pro jejich příbuzné. Jednomu z nich pak pronesla jídlo od jeho rodiny.

„Když na to přišli agenti STB dali mi na výběr. Buď budu spolupracovat, nebo budu mít problémy. V té době, ale krátce po sobě umřeli Stalin i Gottwald a celá záležitost se uzavřela sama,“ připomněla rok 1953.

V Jáchymově se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Blatným, který byl jako člen odbojové skupiny Tábor odsouzen za velezradu a špionáž na 13 let.



Mohli emigrovat

V hektickém období pražského jara v roce 1968 se rodině podařilo vycestovat do Itálie. „Tam jsme se od jiných Čechů dozvěděli, že nás začali Rusové okupovat. Vypravili jsme se proto do Vídně a stihli si vyřídit vízum do Švýcarska. Plánovali jsme, že pojedeme k rodině do Ameriky,“ přiznala tehdejší plány Blatná.

Z těch ale nakonec sešlo. „Jirka pak mluvil se svým otcem a ten mu řekl, že jestli emigrujeme, tak jim seberou pozemek na Kamenném vrchu v Brně. Manžel to nechtěl rodičům udělat a tak jsme se vrátili,“ vysvětlila důvody návratu Blatná.

Odvolání řešil soud

Po revoluci se Blatná dostala do čela Konfederace politických vězňů (KPV), kterou řídila až do roku 2019. Pak se dozvěděla, že byla na schůzi odvolána a zvoleno nové vedení. Nikdo ji přitom o plánovaném zasedání neinformoval. Jak později vyšlo najevo, zmíněna sešlost byla přinejmenším hodně diskutabilní.

„Na této členské schůzi bylo údajně přítomno 54 členů, ale podle prezenční listiny jich bylo přítomno pouze 24, z nichž někteří jmenovaní v čestném prohlášení uvedli, že této náhradní členské schůze nebyli přítomni a ani nebyli řádně pozváni,“ uvedl ve svém usnesení Vrchní soud v Praze.



Po dlouhých třech letech Blatná soudní spor vyhrála. „Dalo spoustu práce tyto věci dokázat. Mezitím ale udělali obrovskou škodu pro Konfederaci. Zrušili naše kanceláře, a utratili všechny peníze. Máme ale novou nadějí na další fungování,“ nevzdává se staronová předsedkyně KPV.

