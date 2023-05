Zemřela válečná veteránka Ivanová (†96). Skákala z balonu a tížily ji vzpomínky na nacisty zavražděné děti

Ve věku 96 let zemřela v noci na dnešek válečná veteránka Božena Ivanová. ČTK to potvrdila Česká obec legionářská, jejíž terénní pracovníci jsou s veterány v kontaktu. Za druhé světové války Ivanová absolvovala parašutistický výcvik v československých jednotkách v Sovětském svazu a působila jako spojařka. Byla nositelkou řady vyznamenání, včetně Medaile za hrdinství udělené v roce 2019 tehdejším prezidentem Zemanem.

Božena Ivanová se narodila 18. května 1927 v Praze. V roce 1931 její rodiče odešli za prací do Sovětského svazu, kam je poté následovala i ona se svou babičkou.

Po napadení Sovětského svazu nacistickým Německem se rodina Ivanové v roce 1942 zapojila do činnosti v tamních československých vojenských jednotkách. Maminka Ivanové pracovala jako kuchařka v důstojnické jídelně, otec sloužil u kulometné roty a sama Božena Ivanová v 15 letech vstoupila do armády jako elévka.

Náročný výcvik a seskoky z balonu

V roce 1944 byla přidělena do 2. paradesantní brigády 1. československého armádního sboru jako spojařka. „Denně na cvičáku v třicetistupňovém mrazu, střelnice. Ale byli jsme mladí, tak jsme to tak nebrali,“ popisovala výcvik v rozhovoru pro projekt Paměť národa.

„Mám za sebou tři seskoky z horkovzdušného balonu. Skákali jsme z košů vždy po třech a čtvrtý byl instruktor. Nevěděla jsem, co to obnáší. Sedm set metrů vysoko, dole nevidíte nic. Vystrčili nás z balonu, padák jsme měli na karabině. Letěli jsme volným pádem. Já o sobě nevěděla, až když to se mnou trhlo a otevřel se padák, přišla jsem k sobě. Přistání bylo měkké, do sněhu,“ dodala.

Děsivé hromadné hroby

Přímo do bojů nakonec Ivanová nasazena nebyla. Přesto viděla tisíce mrtvých, když po převelení do Sagary u rumunských hranic musel její vojenský transport zastavit u města Kamenec Podolský na nynějším území Ukrajiny, kde byly odhaleny hromadné hroby civilistů zavražděných nacisty.

„V první jámě byla nahá těla Židů, bez dokladů, nikdo nevěděl, odkud ti lidé jsou. Ve dvou dalších jámách byly děti. Ty byly oblečené,“ vzpomínala Ivanová. Exhumované děti se pokoušeli identifikovat jejich rodiče. „Procesí rodičů po chodníčkách… hledali a nacházeli, vozíkem je odváželi a pochovávali si je. Tohle nikdy v životě nezapomenu a dodnes to nemůžu v sobě vstřebat,“ uvedla veteránka.

U výcvikové jednotky Ivanová poznala svého budoucího manžela Pavla Ivana, za něhož se provdala v roce 1945. Po válce byla Ivanová v domácnosti a později pracovala jako úřednice v zásobovacím skladu železnic. Od roku 1996 byla aktivní členkou Jednoty Československé obce legionářské v Ústí nad Orlicí. Účastnila se besed ve školách a na veřejnosti či vzpomínkových akcí.