Kozoroh

Na Svátek sousedů buďte v pozoru. Mohli by vás pozvat na skleničku a nedopadlo by to slavně. Pokud vás sousedé o něco poprosí, tak jim vyjděte vstříc. Nicméně si dávejte pozor na to, aby se to nezvrhlo. Ráno byste v zaměstnání trpěli kocovinou.