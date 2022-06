„Do posledního okamžiku jsme nevěřili, že bude válka. Vždyť hodně Ukrajinců mluví rusky. Pak ale přiletěly bombardéry. Spadla jsem na zem a vlastním tělem kryla syna před bombami,“ vzpomíná Hanna.



Společně s dalšími lidmi se začala skrývat ve sklepě.pokračuje Hanna.

Když dostala 2. března nabídku na útěk, měla na sbalení věcí deset minut. „Vzala jsem dokumenty, sto dolarů, tisíc hřiven, léky, mobil, nabíječku a dětský tablet, abych syna nějak rozptýlila. V dešti pod palbou jsme šli na vlak,“ říká Hanna.



Děti spaly na zemi

Na nádraží vládla kvůli dopadajícím raketám panika. „Aby se lidé dostali do vlaku, nechávali své věci na nástupišti. Děti ve vlaku spaly na zemi. Měli jsme velkou žízeň, ale nebylo se čeho napít a vlak neměl žádné zastávky,“ vysvětuje uprchlice.

Když Hanna dojela do Ternopilu, zjistila, že všechny hotely a ubytovny jsou beznadějně obsazené. „Hodní lidé nám dali deku. Tak jsem syna do ní zabalila a položila na lavičku na nádraží. V šest ráno přijel autobus a my pokračovali do Lvova,“ popisuje další úsek cesty.



Za peníze na Slovensko

Ze Lvova přijela Hanna do Užhorodu. „Tam nás za nemalé peníze odvezli na slovenské hranice, kde byli úžasní dobrovolníci, kteří nás doprovodili až do Brna,“ pokračuje Hanna.

Zhruba padesátičlenná skupina ukrajinských žen a dětí se poté usadila v Březí u Mikulova, kde Hannu napadlo vyrábět ozdobné krabičky. Když se o jejich nápadu dozvěděla Hana Hykšová (46) z Dubňan, napadlo ji oslovit tornádem postižené vinaře.



Vinaři hned zaragovali

„Jejich odezva byla úžasná. Mnozí z nich ochotně darovali své láhve vína s tím, že když oni potřebovali pomoc, tak jim lidé pomohli. Nyní chtějí tímto způsobem pomoci uprchlicím před válkou,“ upřesňuje Hykšová.



Krabičky maluje malířka Nataša (41), která přijela společně s Hannou. „V roce 2014, když vypukly první boje na východní Ukrajině, padl v bojích můj manžel. Nyní jsem musela před válkou taktéž utéci. Všichni si moc vážíme, že nám Česká republika takto pomáhá,“ podotýká Nataša, která prchla společně s dcerou Lilitou (23) a vnukem Jegorem (4).



Ukrajinci bydlí v ubytovně, kterou na vlastní náklady opravil Martin Hicl (48).ujistil Hicl.

