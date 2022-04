„Když mi bylo 15, tak mě rodiče na motorku nechtěli ani pustit. Pak mi bylo 18 a já jsem si za tím pořád šla, tak obrátili a začali mne v tom podporovat,“ řekla se smíchem sympatická blondýnka.



Je po dědovi

To, že má stunt v genech, dlouho netušila. Až když začala jezdit na motorce po zadním kole, ukázala ji babička fotky dědy, jak podobné kousky před lety prováděl taky. „Do té doby jsem o tom vůbec nevěděla,“ přiznala kaskadérka.

Když přitom jízdu na zadním kole zkoušela, hned při pátém tréninku si zlomila rameno. „Zranění mne neodradilo, ale nahecovalo. Rozhodla jsem se, že to chci umět a naučit se i další věci, třeba jízdu po předním kole,“ pokračovala.



délka: 00:19.80 Video Video se připravuje ... Kaskadérka Kateřina Jandová při své jízdě v Brně. Hynek Zdeněk

V té době ještě jezdila na malé motorce. Nyní své kousky předvádí na Kawasaki ZX6R, známé v motoristickém světě jako Kawasaki Ninja.smála se Jandová.

Nyní si troufá nejen na nejrůznější show, ale i závody světového formátu. „Za vše vděčím klukům ze Special Brothers, kteří mě hodně naučili. Nejvíc Jakub Kykal, který mi dělá i mechanika. Ten má se mnou opravdu neuvěřitelnou trpělivost,“ prozradila kaskadérka své učitele.



V civilu programuje

Přestože je Jandová brána jako profesionálka, stuntem se rozhodně neuživí. „Ačkoliv se jedná z hlediska motorismu o jeden z nejlevnějších druhů sportu, abych to utáhla, musím normálně chodit do práce. Jsem programátorka,“ upřesnila.

Jandová je druhou českou kaskadérkou na motorce. „První byla Bára Plšková, která ale po jednom těžkém zranění skončila. To je určitě škoda. Hodně obdivuji Gábinu Novotnou, která jela nyní na motorce na Dakaru. Mám před ní opravdu velký respekt,“ dodala kaskadérka.



Fotogalerie 9 fotografií Kateřina Jandová (29) o víkendu ukázala své umění na brněnském výstavišti. Autor: Hynek Zdeněk

„Je to závod světového formátu, který se bude konat v srpna v Ostravě. Sjíždí se tam závodníci z celého světa. Navíc to bude 10. ročník, takže to bude určitě jedinečná akce,“ těší se už nyní.