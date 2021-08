Panna

Merkur je až do 10. srpna v konjunkci s Marsem, proto jste maličko průbojnější. Za každou cenu prosazujete své názory a můžete horlivěji komunikovat. Nejlepší by bylo najet na cestu zklidnění, protože jste zbytečně konfliktní. Naštěstí vás to neohrozí.