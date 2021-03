Majitelům nemovitostí, pokud mají dost peněz, teď nestojí nic v cestě, aby si domy upravili k obrazu svému. „K zemi jde nenávratně 108 let stará tradicionální vila z české úřednické čtvrti v Tichého ulici. Do loňska měla status kulturní památky,“ řekl Blesku šéf Národního památkového ústavu v Brně Aleš Homola.

Přímo katastrofou je podle něj nelegální ničení zámečku v Hlinkách, který čeká na prohlášení za kulturní památku. Developer jej bourá navzdory zákazu radnice i památkářů. Nic si nedělá ani z policie. „Likvidace architektonického dědictví Brna začala,“ řekl Homola a dodává: „Bourá kvalitní dům, aniž by se ohlížel na zákon.“ Staviteli přitom hrozí směšná pokuta půl milionu korun.

Brno, holedbající se svým architektonickým dědictvím, přitom paradoxně odmítá mít ve městě širší památkové zóny. Naopak, podle památkářů klade odpor proti zpamátnění historických obecních domů.

Primátorka: O zónách chceme jednat

Brno žádné památkové zóny mimo historické jádro nemá. „Nejsme proti nim, ale je nutné diskutovat o rozsahu. Nesouhlasíme, aby velmi široce pojaté území navazující na centrum byla jedna památková zóna. Chceme, aby zón vzniklo několik, a to s ohledem na rozdílný charakter čtvrtí,“ řekla Blesk.cz primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Město se podle ní chystá o zónách jednat s památkáři i architekty. „Dohodneme se,“ tvrdí Vaňková.

Pro všechny vlastníky domů v Brně podle primátorky bez výjimky platí, že „při nakládání s majetkem musejí dodržovat požadavky dané orgány památkové péče.“

Dům na Hlinkách bourají bez povolení

Vila je z 90. let 19. století, když se vydražila po starobrněnském řezníkovi, který zbankrotoval po rodinné tragédii. Koupila ji továrnická rodina Deutschů. Předloni dům za 40 milionů získala firma Horizon Consulting II a na přelomu února a března jej navzdory zákazu radnice a památkářů začala bourat. Bourání vily označili památkáři za „kulturní katastrofu“. Firma navenek nekomunikuje.

Brněnský magistrát Blesk.cz potvrdil, že majitel domu na Hlinkách nemá k rekonstrukci platné stavební povolení!

Vloni v prosinci dal Národní památkový ústav Ministerstvu kultury návrh na prohlášení tohoto domu za kulturní památku. Ministerstvo obratem zahájilo řízení.

„Už v tuto chvíli se majitel nemovitosti musí řídit pravidlem, že není možné podnikat kroky, které by mohly vést ke zničení toho, co by výhledově mohlo být prohlášeno za kulturní památku. V praxi to znamená, že jsou možné udržovací práce, ale ne například kompletní rekonstrukce,“ řekla Blesku primátorka Vaňková.

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna se dohodl s majitelem nemovitosti na schůzce, na které dotyčný podá vysvětlení. Od toho se bude odvíjet následující postup, který magistrát vůči vlastníkovi budovy zvolí.

Činžák na Veveří podle památkářů

Celkovou rekonstrukcí, jíž se památkáři obávají, projde i činžovní dům na Veveří 11. Jeho spolumajiteli jsou radní Robert Kerndl (ODS) a exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

„Na inspekci přijdou památkáři. Pustíme je všude a dům budeme opravovat přesně podle jejich pokynů. Do poslední cihličky a kličky u okna,“ slíbil veřejnosti prostřednictvím Blesku Blažek.

VIDEO: Brněnský Bílý dům se prodávat nebude, bude dále sloužit jako poliklinika.

délka: 00:18.28 Video Brněnský Bílý dům se prodávat nebude, bude dále sloužit jako poliklinika. Markéta Malá