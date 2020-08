Býk

Nenechte si mluvit do ničeho, za čím si stojíte. Jeden člen rodiny je na vás stále nepříjemný a vy už nevíte, co s tím doopravdy dělat. Neberte to na lehkou váhu, ale ani tomu nepodléhejte. Věnujte se více dětem, potažmo kamarádům.