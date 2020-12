Zastupitelé města Brna v úterý odpoledne odhlasovali drtivou většinou usnesení, podle kterého se Velká cena Brna v roce 2021 neuskuteční. Důvodem jsou, jak jinak, peníze. Španělský promoter společnost Dorna Sports a Mezinárodní motocyklová federace (FIM), požadují kompletní opravu trati Masarykova okruhu za 100 milionů korun a to nikdo nechce dát. Nároky pořadatele jsou nehorázné a poplatky za zápis do kalendáře závodu se zvyšují.

Dorna dala rekonstrukci dráhy jako podmínku pro pořádání závodů v příštím roce, Velkou cenu ČR proto zatím nezařadila do mezinárodního kalendáře. Nechala pro ni volné místo, které ale může zaplnit i jiný zájemce. Teď už je to jisté.

Zalistovací poplatek: Ročně čtvrt miliardy

Od roku 2022 navíc plánuje zvýšit poplatek na zisk licence zhruba na dvojnásobek, tedy devět milionů eur, což je asi 243 milionů korun!

Kraj i město na letošní i příští ročník schválily shodně po 60 milionech, každý po 30 milionech na jeden ročník. Dalších 85 milionů přislíbil na oba ročníky stát prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj. To ale upozornilo, že pokud se příští ročník nepojede, spolek nedostane žádné peníze.

Za pět let skoro 1,5 miliardy

Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) řekla, že v současné situaci nelze město a kraj zavázat na pět let k tomu, aby v souhrnu uhradily za zalistovací poplatek 1,4 miliardy korun.

„Bylo by to vrcholně nezodpovědné. Mě to mrzí, Velká cena pro mě znamená tradici, je tu několik desítek let. Byla bych ráda, kdyby byla zachovaná, ale já prostě nevidím jinou cestu. Chceme, aby lidé mohli jezdit v MHD, jak jezdí, aby měli takový poplatek za odpad, jaký mají. Nevím, kde bychom měli získat přes miliardu, když firmy s ohledem na současnou situaci nepůjdou do sponzoringu," řekla Vaňková.

Pro usnesení zvedlo ruku 36 ze 43 přítomných zastupitelů. Kraj se má vyjádřit 17. prosince, stanovisko bude s největší pravděpodobností stejné jako města.

VIDEO: Řádění motorklových fanoušků pří VC Brna je nejspíš minulostí.

délka: 00:49.13 Video Takhle si bujarou noc v ostrovačickém kempu Start fanoušci příští rok neužijí. Zastupitelé Brna odhlasovali, že se motocyklový podnik na Masarykově okruhu neuskuteční. Zdeněk Matyáš