Motorističtí fandové se opět po roce dočkali. O víkendu se na Masarykově okruhu pojede Velká cena Brna v rámci seriálu mistrovství světa silničních motocyklů. Pořadatelé odhadují, že během tří dnů si tréninky, kvalifikaci a nedělní závody nenechá ujít až 200 tisíc diváků. Pro mnohé z nich však bude problém „prokousat“ se do Brna přes opravované úseky na českých dálnicích. Policie proto apeluje na fanoušky, aby vyjeli s předstihem.

Řada modernizovaných úseků D1 se totiž může stát během víkendu pastí, upozorňují dopravní experti. Očekávaný nápor návštěvníků z Německa naštěstí mine opravovaný úsek mezi 2. a 11. kilometrem u Prahy.

„Pojedou po D5, po velkém pražském okruhu a napojí se na D1 na 12. kilometru. Opravovaný úsek tedy zcela minou,“ míní mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Oprava dálnice ustrne

V době Velké ceny v Brně podle něj ustane údržba na všech problematických místech dálnice. „Všude se tam pojede v režimu 2+2 jízdní pruhy, v pohotovosti budou navíc všechny odtahové služby,“ dodal Rýdl.

Na všechny motorizované fanoušky apeluje s tím, aby v maximální míře respektovali dopravní předpisy. „Jakmile podcení situaci a dojde například v opravovaném úseku k nehodě, máme zaděláno na velký problém,“ podtrhl mluvčí. Doporučuje sledovat informační web ŘSD a v případě nouze použít infolinku 800 280 281.

Posílená MHD

Diváci mohou z centra Brna na okruh využít autobusové linky 400. Ta pojede z Mendlova náměstí na zastávku Automotodrom, Start, v pátek a v sobotu od 6.30 do 21.00, v neděli jen do 19 hodin, ale zato v krátkých intervalech. Další linka X pojede kolem okruhu a mezi kempy a parkovišti, v provozu bude od 7 do 19 hodin. Obě linky jsou bezplatné.

Přísné kontroly

Pro Grand Prix ČR platí 1. stupeň ohrožení terorismem. Policie chystá pyrotechnické prohlídky tribun, na vybraných místech umístí betonové zábrany. Diváci se musejí připravit na důkladné prohlídky u všech vstupů. V akci budou stovky policistů v civilu i v uniformách, pomáhat jim budou strážníci.

Ceny vstupenek

Vstupenky na Grand Prix jsou k mání už jen v pokladnách přímo na Masarykově okruhu. Poslední kusy zbývají na sedadlové tribuny, naopak dostatek je na přírodní tribuny. Platit lze hotovostí i kartami.

Vstupenka SILVER na pátek a sobotu stojí 1800 Kč, pátek až neděle je za 2600 Kč (volný průchod na čtyři přírodní tribuny), Vstupenka GOLD na tři dny (volný průchod včetně tunelů START a SCHWANTZ) vyjde na 3200 Kč.

Největší nápor

Organizátoři i policie upozorňují, aby se v neděli motoristé D1 u Brna raději vyhnuli. V pohybu budou stovky tisíc návštěvníků Velké ceny, po skončení programu se čekají zácpy na všech směrech. Policie slibuje rozsáhlé kontroly, kdy bude zjišťovat původ vozidel. „Je to cesta, jak zabránit krádežím,“ tvrdí jihomoravský policejní šéf Leoš Tržil.

délka: 01:49 Video Jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil k Velké ceně Brna TV Blesk Zdeněk Matyáš

Kempy na tribuně A

Pořadatelé fandům nabízejí, aby nocovali přímo na přírodní tribuně A na Masarykově okruhu. V ceně je kromě vstupu na tribunu hlídané parkoviště, projížďka po dráze za vodičem, velkoplošná obrazovka a večerní doprovodný program. Mezi nejoblíbenější kempy v okolí patří ty v Ostrovačicích s kapacitou od stovek až po několik tisíc ubytovaných.

Parkování

Parkovací plochy pro fanoušky v okolí Masarykova okruhu pojmou tisíce aut i motorek. Mezi nejvytíženější patří parkoviště u tribuny D, P-VN (pro držitele vstupenek Silver na tribuně G), autobusy parkují u hlavní brány areálu. Velkou kapacitu nabízí pole a hájenka Ostrovačice nebo kemp Žebětín. Cena za denní parkování pro motorku 110 až 150 Kč, auto 200 až 220 Kč.

Češi na startu

Pro domácí fanoušky bude velkým lákadlem i start tří českých jezdců. V kubatuře Moto3 obhajuje loňské třetí místo Jakub Kornfeil, záda mu bude krýt týmový kolega Filip Salač. V královské kubatuře MotoGP bude českým želízkem v ohni Brňan Karel Abraham se svým motocyklem Ducati.