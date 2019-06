Tak přece! Stát nakonec poslal celých 55 milionů a Velká cena Brna se v srpnu pojede. Původně na mistrovství světa silničních motocyklů stát uvolnil „jen“ 39 milionů. Město a kraj už dřív přihodily dalších 45 milionů. Peníze „zahučí“ španělskému promotérovi, který jimi podmiňuje zapsání brněnského závodu do seriálu mistrovství.

Bez státní podpory by ale legendární závod s návštěvou stovek tisíc fanoušků skončil a Česko by si trhlo ostudu coby neschopný pořadatel. „Jsem ráda, že se vláda takto rozhodla. Doufám, že se do budoucna podaří dohodnout na systémové podpoře tohoto významného závodu,“ reagovala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Největší tíhou celé akce je tzv. zalistovací poplatek 100 milionů, který kasíruje španělský promotér Dorna Sports. Částka je zárukou, že druhá strana dodrží dlouhodobé závazky spojené s prestižní sportovní akcí. Dorna se Spolkem pro pořádání Grand Prix Brno uzavřela smlouvu na pět let, kontrakt vyprší v roce 2020.

Loni prodělek

„Nejistota kolem financování závodů není dobrou vizitkou. Není třeba zdůrazňovat, co by ztráta licence znamenala,“ poznamenal tajemník pořadatelského spolku Adam Svoboda.

Brno+: Zakopaný pes je ve státu

Ne všem se letitá sportovní akce právě kvůli finanční náročnosti a nulové návratnosti zamlouvá. Kritik současné radnice, spolek Brno+, tentokrát ale cílí na státní aparát.

„Stát by měl prostřednictvím některého z ministerstev přijmout nabídku členství ve Spolku a zajistit plán financování budoucích ročníků. Tak je to běžné ve všech ostatních pořadatelských státech,“ poznamenal jeho předseda Robert Kotzian.

Motorkáři: Když nejsou peníze, ať to nedělají

Stručný vzkaz organizátorům Velké ceny poslali někteří motorkáři. „Upřímně, je nám to jedno. Pokud na to peníze nejsou, sponzoři nejsou a nejdou snížit náklady, tak ať to nedělají. Ty peníze se dají využít na užitečnější věci,“ vzkázal Harry, prezident brněnského Ice Bikers klubu.

Tradiční kritika spojená s akcí je spojená s katastrofální dopravní situací v Brně a v jeho okolí včetně úseků dálnice D1. Navíc na letní měsíce jsou ohlášeny ve městě další uzavírky a opravy.

Letošní VC Brna se jede na Masarykově okruhu od 2. do 4. srpna. Loni ji během celého víkendu navštívilo 187 348 fanoušků. Tržby ze vstupného činily pouze 69 milionů, oficiální prodělek byl 31 milionů korun.

Vstupenky od července podraží

Zájem o vstupenky je na stejné úrovni jako v roce 2018. Nápor lze čekat před koncem června, kdy končí prodej zlevněných lístků. Například cena třídenní vstupenky Silver na 4 přírodní tribuny stoupne od 1. července ze 1790 na 2300 korun.

