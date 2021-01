Štír

Nezahrávejte si s pocity druhých. Vy sami to nemáte rádi, a proto se do rozhodnutí blízkých nepleťte. V tuto chvíli neumíte nestranně poradit. Nejlepší bude vyslechnout si jejich obavy a názory nechat stranou. I tak budete vědět, co se kolem děje.