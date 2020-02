Zpět

na

Až do vzniku velkého Brna, tedy do roku 1919, se jednalo o jednu z nejdůležitějších budov v Brně. Každý, kdo dovážel do města potraviny, ovoce a zeleninu, zde musel platit clo. Od té doby se bývalá celnice postupně začala měnit v ruinu. Nyní se má změnit v atraktivní bydlení pro mladé.