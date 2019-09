Betty Lee Knorrové (85) patří po zesnulém manželovi čtvrtina domu v Charvátské ulici 42 v Králově Poli, naproti budově Slovanského gymnázia.

O skutečnosti, že jí chce Brno připravit o čtvrtinu domu, přitom neměla donedávna ani tušení. Vdova po generálovi se totiž v New Yorku zotavuje z prodělané rakoviny. „Nedali mi přitom vůbec vědět. O všem jsem se dozvěděla jen náhodou, od přátel,“ svěřila se pro Blesk.cz paní Betty.

Dům vyvlastníme, po majiteli pojmenujeme ulici

Brněnský magistrát se chystal dům ženě natvrdo vyvlastnit. V únoru zažádal Katastrální úřad o výmaz Betty Lee jako vlastníka čtvrtiny domu. Žena se bránila prostřednictvím určovací žaloby. Město je totiž spolu s paní Betty takzvaným duplicitním vlastníkem poloviny domu.

Radní couvli od svého plánu teprve v poslední chvíli. Až po tlaku části médií. „Cílem města je převést veškeré své vlastnické podíly na pozůstalou,“ oznámil nyní radní pro oblast majetku Róbert Čuma (Piráti).

Neuvěřitelné, avšak pro Brno typické pak je, že zatímco magistrát hodlal vdovu připravit o majetek, radnice Brno-střed zároveň navrhla po generálovi pojmenovat jednu z ulic v centru města!

Vilu už jednou zabrali komunisté

Nechutnou tahanici o dům umocňuje fakt, že dům byl v 50. letech komunistickým režimem generálmajoru Knorrovi zabaven po jeho útěku na Západ. Letos v dubnu krajský soud v Brně dokonce nařídil Betty Lee Knorr rodový majetek vydat!

„Vzhledem k americkému občanství nebylo možné v restituci vrátit tento dům jemu ani jeho manželce,“ tvrdí radní Čuma. Aktuální situace je podle něj taková, že čtvrtina domu patří Brnu a u další čtvrtiny je v katastru nemovitostí duplicitní zápis – vlastníkem je tak statutární město Brno a Betty Lee Knorr.

Radní couvli: Paní Knorrové dáme i naši část

Standardní postup při řešení podobně „sporné“ situace je podání určovací žaloby s cílem získat vykonatelné rozhodnutí soudu. To je pak podkladem pro zápis v katastru nemovitostí. O tomto postupu také rozhodlo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání letos 18. června.

Po kritice části médií zařadilo Brno zpátečku. „Chceme se právníky paní Knorrové dohodnout na vyrovnání. Právně složitý, ale lidsky a morálně jasný případ křivdy způsobené dřívějším režimem generálu Knorrovi a jeho pozůstalým bude touto dohodou definitivně ukončen a komunisty zabavený majetek bude pozůstalé manželce vydán,“ slíbil radní Čuma.

Konec dobrý, všechno dobré?

V případě takovéto dohody se město vzdá vlastnictví čtvrtiny s duplicitním zápisem i své další čtvrtiny. Betty Lee Knorr se tak stane majitelkou poloviny domu. Jeho druhá polovina není předmětem narovnání a má jiného vlastníka.

Rada města Brna navrhne navíc zastupitelstvu schválit dohodu, která proces vydání majetku paní Knorrové zkrátí na dny, maximálně měsíce. „Dřívější postup vedení soudního sporu schválený vedením města v červnu tohoto roku tímto opustíme a doufáme, že náš návrh získá podporu zastupitelů,“ uvedl radní Čuma.

Vdově Betty Lee přitom nikdy nešlo o majetek. Ale o princip a dobročinnost. „Pokud polovinu domu získám, může v něm být manželovo muzeum,“ svěřila se Blesk.cz.

Kdo byl Miloš Knorr?

Generálmajor ve výslužbě se účastnil invaze do Evropy, vylodil se jako první z pouhých čtyř Čechů v Normandii. Bojoval ve Francii, Belgii, Holandsku a Německu. V roce 1948 uprchl před komunisty do Vídně, kde pracoval pro Američany při prověřování uprchlíků. Do roku 1954 pracoval jako špion, svou zpravodajskou činnost ukončil v roce 1955. Odešel do Ameriky a stal se šéfem velké pojišťovny. Získal i Řád britského impéria. Zemřel 1. července 2008 v New Yorku, vloni jeho ostatky se souhlasem ženy Betty Lee pohřbili s vojenskými poctami v rodných Ivančicích.

VIDEO: Ostatky válečného hrdiny Miloše Knorra se vrátily do Ivančic v den jeho 100. narozenin.