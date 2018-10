Doma v New Yorku se začetla do Blesku vdova po generálu Miloši Knorrovi (†90), bývalá špionka CIA Betty Lee (84). Dojala ji reportáž z českého pohřbu jejího manžela, kde kvůli svému věku a zdraví být nemohla. Souhlasila totiž, aby urnu s ostatky milovaného muže uložili podle jeho posledního přání v rodných Ivančicích.

Do Upper East Side, drahé rezidenční části Manhattanu, přijeli vdově a dceři podat zprávu o poslední cestě manžela dokumentaristé a historici. O Miloši Knorrovi, prvním českém vojákovi, který se vylodil za 2. světové války v Normandii, natáčejí dokument. Osudy hrdiny jsou v Česku takřka neznámé, poprvé je ve větším měřítku zveřejnil Blesk.

„Děkuji všem, kdo sdílejí hodnoty, za které manžel opakovaně bojoval. I vám novinářům a historikům, že jste Milošův neznámý osud v Česku popsali,“ vzkázala vdova.

Žena, která pracovala pro CIA, i její dcera – podle vojenského historika Pavla Palečka – neskrývaly dojetí.

Potkali se v Haagu

Se svým mužem se Betty seznámila v 50. letech. Krásná slečna tehdy začínala v CIA jako překladatelka a v Haagu se potkala s Milošem. Přeskočila jiskra. „Okamžitě mi zavolali nadřízení, zda vím, s kým chodím. Miloš byl totiž zpravodajec. Netušila jsem. Řekli mi, že musím cokoliv podezřelého hlásit. Naštěstí se nic takového nikdy neobjevilo,“ vzpomínala na začátky životní lásky paní Betty. Po svatbě její špionská kariéra skončila. Zůstala v domácnosti a vytvářela milovanému muži zázemí.

Prověřoval uprchlíky pro Američany

Miloš Knorr byl generálmajor ve výslužbě. Po nacistické okupaci Československa uprchl do Francie. Dostal se do Anglie, kde byl v roce 1943 přidělen k 43. britskému předzvědnému pluku jako zpravodajský důstojník. Účastnil se invaze do Evropy, vylodil se jako první z pouhých čtyř Čechů v Normandii.

Bojoval ve Francii, Belgii, Nizozemsku a Německu. Po komunistickém puči v roce 1948 znovu uprchl, tentokrát do Vídně, kde pracoval pro Američany při prověřování uprchlíků. Od léta 1948 do roku 1954 pracoval jako špion, svou zpravodajskou činnost ukončil v roce 1955. Odešel do Ameriky a stal se šéfem velké pojišťovny. Získal i Řád britského impéria.

Zemřel 1. července 2008 v New Yorku, v září jeho ostatky pohřbili v rodných Ivančicích, které považoval za svůj jediný domov.

