Funkcionalistická prvorepubliková vila stojí na severním svahu Kraví Hory v Tůmově ulici v Žabovřeskách. Je rozdělená na dvě samostatné bytové jednotky – podobně jako kdysi vila bratří Čapků v Praze.

Větší část vily je kulturní památkou, menší, kde Bohuslav Fuchs dožil, hodlají majitelé přestavět na bytový dům.

Přetvořila by se tak podoba vily, místo zahrady mělo navíc vyrůst parkoviště. Architekti se spolu se sousedy domnívají, že by se změnila celá tvář domu i čtvrti. „Přestavba dvojvily by měla devastující charakter,“ řekl pro Blesk.cz soused Jiří Marek.

Mění názory

Brno původně nemělo proti přestavbě vily námitky. „Část vily už památkou není, protože tam dříve proběhly úpravy, které nějakým způsobem dílo znehodnotily. Nelze tedy dům považovat za kulturní památku,“ řekl Blesk.cz radní pro kulturu Marek Fišer (Piráti).

Připustil ovšem snahu kolegy radního Filipa Chvátala (KDU-ČSL) o zpochybnění tohoto stanoviska. To přišlo jen o pár hodin později.

Brno podle radního Chvátala bude prostřednictvím Národního památkového ústavu usilovat o to, aby se vila stala kulturní památkou. Čili obrat názoru o 180 stupňů…

Možná se dohodnou

Vila je podle Chvátala čistým příkladem funkcionalismu. „Nový majitel třetiny vily usiluje o celkovou změnu rodinného domu a jeho přestavbu na bytový dům se čtyřmi byty.

Město má ale naději, že se s ním dohodne na zachování stavu i v případě, že by stavba památkou nebyla. Dohodě je majitel přístupný, ve hře je odkup městem či výměna za jinou nemovitost,“ prohlásil radní Chvátal.

Majitelé třetiny vily, která měla být přestavěna na čtyři byty, s médii nekomunikují. Třetina vily na ně přešla před dvěma lety z jednoho Fuchsova dědice. „Celé dění pro ně není příjemné. Jsou ale poměrně pozitivně nakloněni naší snaze o dohodu a neusilují o přestavbu za každou cenu,“ dodal Chvátal.

Kdo jsou majitelé

Majitelem dvou třetin vily je rodina Markova. Jsou potomky sochaře Jiřího Marka, kterému Bohuslav Fuchs část domu v 50. letech z obavy před přestavěním na školku prodal.

„Prohlášení i zbytku domu za kulturní památku by bylo dobré. Zachoval by se ráz celého domu i ulice, kde jsou téměř výlučně rodinné domy postavené převážně v období první republiky,“ řekl pro Blesk.cz majitel Aleš Marek. Sousedům by se podle něj třetina domu navíc ještě více zhodnotila.

Génius z Brna

Bohuslav Fuchs (*1895 – †1972) byl jedním z protagonistů české architektonické avantgardy a vůdčí osobností brněnského funkcionalismu. Podílel se na více než 150 stavbách, z nichž některé jako hotel Avion, pavilon města Brna, lázně Zábrdovice nebo termální koupaliště Zelená Žába v Trenčianských Teplicích patří ke stěžejním dílům moderní epochy.

