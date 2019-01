"Horký brambor" zdědilo nové vedení radnice v brněnské městské části Židenice. Na ulici Pod sídlištěm se za poslední roky nahromadily stovky pneumatik. Halda se navíc dál rozrůstá, protože lidi sem přihazují další a další. Jenže nikdo neví, co s nevzhlednou skládkou udělat.

Problém je v tom, že drtivá většina gumového odpadu je na soukromém pozemku za plotem. Firma Duarte Business je přitom od roku 2015 v úpadku. „Zdědili jsme velký problém, na který bylo zaděláno už několik let. Údajně je chtěli recyklovat a takhle to dopadlo,“ povzdechl si místostarosta městské části Petr Kunc.

Pokuta nehrozí, městská část ji může udělit jen fyzické osobě. Řešení je tak na straně odboru životního prostředí magistrátu. Ten vyzval insolvenčního správce společnosti vlastnící pozemky s obří haldou pneumatik k podání vysvětlení.

„Vzhledem k tomu, že skládka je umístěna na pozemcích v soukromém vlastnictví, nemůže město zajistit úklid uložených pneumatik,“ upozornil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Sankce firmě až 50 milionů

Do věci se vložila i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta si vyžádá v Židenicích podklady a zahájí vlastní šetření. „Obecně je podle zákona o odpadech možné za prokázané porušení zákona uložit původci, pokud je zjištěn, pokutu do jednoho milionu korun fyzické osobě a do 50 milionů právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající," uvedla mluvčí ČIŽP Jana Jandová.

V hlavní roli insolvenční správce

Majitel pozemků je podle zjištění Blesku v úpadku už od roku 2015. Rozhodující tak bude, jak úřady a inspekce pořídí při jednáních s insolvenčním správcem.

„Zkoušíme vymyslet s městem dílčí řešení, abychom odstranili alespoň pneumatiky, které lidé nanosili za plot soukromého pozemku. Co je uvnitř, je mimo naše kompetence,“ řekl místostarosta Židenic Petr Kunc.

