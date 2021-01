Zvítězil jste v letošní divácké anketě Křídla. Je to nejhezčí dárek, jaký si herec může přát, když ho diváci tak ocení?

Když děláte toto povolání, máte okamžitou zpětnou vazbu po představení v podobě potlesku. To je krásný pocit, ale trvá obvykle pár minut a je po všem. Ocenění v anketě Křídla vám zůstane jako hmatatelný důkaz toho, že vaše práce nebyla zbytečná a někdo si jí váží natolik, že mu stojí za to pro vás vyplnit anketní lístek nebo jít na internet a hlasovat pro vás. Takže jaký jiný dárek by si měl herec přát než ten, který jsem v den svých narozenin dostal letos já? Podle mého názoru by si této ceny vážil každý herec, protože divadlo děláme pro diváky, a když vás takto pochválí, je to opravdu okřídlený pocit (usmívá se).

V divácké anketě Křídla v kategorii Nejoblíbenější herec jste zvítězil už sedmkrát a pravidelně se umisťujete také na předních příčkách divadelní ankety portálu i-divadlo.cz. Prozraďte tajemství, jak se vám daří si získat diváky?

Kdybych znal tajemství, jak si získat diváky, tak bych si radostí poskočil. To je opravdu těžká otázka. Jednou z ingrediencí tohoto neznámého je ale určitě na jevišti nelhat a při zkoušení se nebát. Nebát se riskovat. Nebát se ztrapnit se, nebo vystoupit ze své komfortní zóny. Potom taky mít rád lidi. Jak herce, tak diváky.

Narozeniny přinutí člověka k bilancování. Studoval jste matematické gymnázium, ale přešel jste na konzervatoř. Přemýšlíte někdy, jak by se váš život vyvíjel, kdybyste na gymnáziu zůstal?

Nemám moc rád přemýšlení, kdybych tehdy udělal toto… Ale zřejmě bych se po absolvování gymnázia snažil otevřít si vlastní malou restauraci, takže bych teď byl v podobné situaci, jako jsem. Tedy vše je tak, jak má být...

Lze říci, že od dob vašeho studia na matematickém gymnáziu vás provází nadšení pro čísla? Luštíte například sudoku?

Čísla mě provází jen okrajově. Sudoku občas luštím, ale nijak zvlášť často. Ale mám rád řád s širšími mantinely a logiku. A když se spojí s emocionálním myšlením, tak je to úplně ideální. Divadlo je jednoznačně mým největším koníčkem. Mám obrovské štěstí, že moje záliba číslo jedna může být i mým zaměstnáním.

Na jaké role se mohou diváci těšit, až se brány divadel zase otevřou?

Máme v divadelním šuplíku nachystané už tři inscenace a začínáme pracovat na dalších třech. Z těch, které už jen udržujeme, abychom je pro vás nezapomněli, jsem měl možnost hrát v Bella figuře. Bella je současná hra úspěšné divadelní autorky Yasminy Rezy v režii Mikoláše Tyce.

V této hořké komedii hrajete Erika Bluma, rozporuplnou postavu, je vám v něčem podobný?

Já bych se rozhodně nikdy jako Erik nechoval a to je určitě jedna z mnoha věcí, která mě na této postavě přitahuje. Role Erika je pro mě něčím úplně nová. Nedokážu to popsat, ale je to taková zvláštní duše. Byl bych moc rád, kdybyste mohli co nejdřív přijít do divadla, ať na toto představení, nebo na nově připravovanou Jane Eyrovou, Hrabala a Muže u okna nebo na První rande.

Ztělesnil jste hlavní roli Sama v romantickém muzikálu Duch. Ve filmu Sama hraje Patrick Swayze. Vedle Hříšného tance je to jeho ikonická role. Bylo těžké jít v jeho šlépějích?

Pro mě určitě ne, a to z jednoho prostého důvodu. Já film Duch nikdy před uvedením v našem divadle neviděl. A když vyšlo obsazení, tak jsem si myslel, že to je divadelní verze Krotitelů duchů. Takže jsem si představoval, že budu po jevišti běhat s vysavačem na zádech a hledat nějaké duchy. Jaké příjemné překvapení se potom konalo, když jsem zjistil, o jak krásné téma jde, to snad ani nemusím říkat (usmívá se).

Hrajete i v pohádkách a účinkoval jste v Loutkovém divadle Radost. Je těžší se zavděčit dětskému publiku?

Říká se, že dětské publikum vám nic neodpustí. Ale já bych to nějak dramaticky neodlišoval, kromě výrazových prostředků, samozřejmě (usmívá se). On se dospělý divák může nudit úplně stejně jako dítě, jen má zábrany to dát hned najevo. Ale pokud by se nudil, tak třeba příště už si lístek nekoupí a nepřijde. A my máme plno, tak se snad baví hezky.

Dětem se věnujete i jinak. Spolupracujete na charitativních koncertech pro Nadační fond dětské onkologie Krtek. Bylo možné i letos uspořádat podobnou akci?

Ano, i letos jsme zpívali pro Krtka na charitativním koncertě v Semilasse. Bez diváků, bez potlesku, ale s úžasným ohlasem po koncertě a hlavně s krásným výtěžkem, což je samozřejmě to nejdůležitější. Komu jinému bychom měli pomáhat, než nemocným dětem. Doufejme, že jich bude stále víc a víc zcela vyléčených.

