Krajské školské zařízení Středisko volného času Lužánky nastartovalo přihlašování na letní tábory teprve před týdnem, přesto se kapacity rychle zaplňují. Brňané nelenili a už nyní je třetina táborů plně obsazená.

„Přihlašování jsme spustili v polovině ledna jako obvykle a z téměř dvou set padesáti je po týdnu plně obsazených skoro devadesát táborů,“ říká manažerka Kristýna Kolibová.

Na Vysočinu u jih Čech



„Zájem o letní tábory jen dokazuje, jak máme nyní všichni silnější potřebu lidského kontaktu,“ myslí si o složité epidemiologické situaci zástupkyně ředitele pro pedagogiku SVČ Lužánky Petra Rychecká.

Brněnské středisko volného času nabízí v létě aktivity pro děti od 4 do 16 let, některé jsou určené i pro starší táborníky, ale jen do 21 let. Rodiče mohou vybírat z příměstských táborů na deseti místech v Brně a okolí.

Kromě příměstských jsou v nabídce i pobytové tábory. Cílem bude Vysočina, okolí Olomouce nebo lomů v Jižních Čechách. Organizátoři počítají i s nutností dodržovat některá epidemiologická opatření.

„Nachystali jsme širokou nabídku táborů tak, aby se mohly uskutečnit s ohledem na podmínky a případná opatření. Nově se zaměříme na English-friendly tábory určené i dětem, které neumí česky,“ prozradila Rychecká.

Harry Potter a piráti

Tábory jsou různě tematicky zaměřeny – děti budou vařit, programovat, kutit v dílně, starat se o zvířátka, šít, tvořit v ateliéru nebo se učit cirkusáckou akrobacii. Malí i větší táborníci se letos mohou těšit na Školu čar a kouzel s Harrym Potterem, Malou mořskou vílu, piráty, dinosaury, let do dalekých galaxií nebo pevnost Boyard.

„Navzdory aktuální situaci se potvrzuje, že jsou tábory pobytové i příměstské v Brně oblíbené,“ dodává Kolibová.

