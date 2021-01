„Nyní toto místo slouží místo jen jako průchod pasáží Místodržitelského paláce. Člověk jen projde, nezastaví se tam, protože je tam jen takové nešťastné zákoutí, navíc je tam nepořádek, špína,“ myslí si radní pro územní rozvoj Brno-střed Petr Bořecký a zdůrazňuje, že přitom se jedná o důležitou část středu města.

Místo, které symbolizuje smutný úsek dějin Brna, respektive celé naší země, a oběti srpna 1969.

Propojení více směry

Náměstí se bude realizovat podle návrhu architekta Jiřího Vokřála, který s ním před téměř třemi lety uspěl v architektonické soutěži. „Vznikne zde piazzetta, tedy malé náměstí, pěší cesty budou upraveny, bude zde prostor i pro kavárny, restaurace. Rekonstrukce se finančně odhaduje na částku 25 milionů. Pokud se podaří propojení pasáží do ulice Jezuitská, bylo by náměstí průchozí více směry,“ říká radní.

délka: 00:22.59 Video Část parku je velmi nevzhledná. Markéta Malá

Kdy bude projekt nového malého náměstí s fontánou realizován? „U tohoto projektu by měla být připravena projektová dokumentace do roku 2022, nyní zástupci městské části nyní soutěží o projektanta. V současné době se finančně soustředíme na jinou rekonstrukci parku na Moravském náměstí, která by měla býthotová do roku 2022,“ vysvětluje Bořecký.

Střelena zezadu

Park je pojmenován po Danuši Muzikářové, která by letos oslavila 70. narozeniny – nedožila se ale ani 19 let. Byla střelena zezadu do hlavy neznámým útočníkem, zřejmě lidovým milicionářem. Zemřela 21. srpna 1969 a stala se jednou ze dvou brněnských obětí manifestací rok po okupaci Československa.

Vyšetřování bylo tehdy na příkaz tajemníků městského a krajského výboru KSČ zastaveno. Viník nebyl nikdy dopaden, i když v prosinci 1989 bylo vyšetřování znovu zahájeno na základě trestního oznámení otce dívky.