Přežil pétépáky, těžkou práci v dolech, perzekuci rodiny za nacismu i komunismu. Přesto se porval se životem a nyní slaví úctyhodných 90 let. Stále čiperný Božetěch Kostelka dokonce ještě působí v katolické tělovýchovné organizaci Orel, kam vstoupil už jako dítě.

Božetěch Kostelka se narodil před 90 lety, 16. ledna 1931 v Brně. Jeho tatínek Bedřich byl členem lidové strany a na návštěvu k nim chodily takové osobnosti jako budoucí premiér Jan Šrámek.

Za nacistické okupace v roce 1944 byl Božetěchův tatínek byl kvůli svému náboženskému přesvědčení spolu s dalšími členy Orla obviněn ze zapojení do odboje. Konec války strávil v koncentráku ve Vratislavi, útrapy přežil, vysvobozen byl v roce 1945.

Černý baron

Otec Bedřich neunikl věznění ani za komunismu a tentokrát se domů nevrátil za rok, ale až za více než deset let. „V lednu 1949 zatkli otce a další den nejstaršího ze sourozenců – Miroslava. Vrátili se až na amnestii v roce 1960,“ vzpomínal Božetěch Kostelka v roce 2016 v rozhovoru pro Paměť národa. On sám byl také perzekvován, vojnu musel strávit těžkou prací u tzv. černých baronů, neboli složek PTP, kam byl zařazen v roce 1950.

Pracoval na budování bunkrů ve Svaté Dobrotivé, poté v Dejvicích. Byl nasazen i k obtížné práci v ostravských dolech. Stal se přímým svědkem neštěstí, smrti několika spoluvězňů, kteří se v dole udusili. Komunistická moc vše ututlala. „Po roce 1989 po tom pátrali, ale marně. Vojenské úřady to nějak zakamuflovaly. Asi tam napsaly, že zahynuli při plnění vojenských povinností,“ myslí si pamětník.

Věrný organizaci Orel

Roku 1959 se oženil, s manželkou se rok po svatbě přestěhoval zpět do rodného Brna, kde stále žije. Pracoval v Závodu těžkého strojírenství v Heršpicích, od roku 1970 trénoval gymnastický oddíl na Starém Brně. V roce 1991 odešel do důchodu, ale pomáhal například při obnovování činnosti Orla a v roce 1992 se stal dokonce jeho generálním sekretářem. I přes svůj pokročilý věk v organizaci stále ještě působí. „Smysl života je v tom využít, co máme od Otce na nebesích vložené,“ tvrdí.

Paměť národa: Rozhovor s Božetěchem Kostelkou, který poskytla v roce 2016, je k dispozici na stránkách Paměti národa. Sbírku Paměť národa spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum díky podpoře soukromých dárců. Podpořit ji můžete i Vy – a to přímo Brně, kde funguje Paměť národa Jihomoravský kraj.

