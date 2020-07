„V pátek 26. června jsme jeli s maminkou do Brna, udělalo se jí moc špatně a musela rychle zastavit a pak omdlela a já jsem zavolal 155 a pak přijela sanitka a tam byl úplně nejlepší pan doktor,“ napsal e-mailem zdravotníkům z jihomoravské záchranky Matěj Kalaš.



O profesi má jasno

Chlapec se o maminku moc bál. „Všichni ale byli moc hodní. V sanitce přijel ten úplně nejlepší pan doktor a v nemocnici ve Vyškově taky moc hodná paní doktorka. Měl jsem na vysvědčení samé jedničky a jednou budu taky záchranář jako pan doktor. Říkal, že má doma syna, který se taky jmenuje Matěj. Moc bych mu chtěl poděkovat,“ napsal vděčný chlapec.

Když se slova díků dostala k lékaři Pavlu Bučkovi, nezůstala bez odezvy. „O maminku ses postaral skvěle, jako správný hrdina. Jsi pro ni velkou oporou a může být na tebe právem pyšná! A myslím si, že pokud budeš opravdu chtít, mohl by z tebe jednou být skvělý záchranář, moc ti fandím a držím palce,“ napsal potěšený lékař.



Maminka měla rakovinu

Maminka Matěje je nyní na tom už mnohem lépe. „Má za sebou vážné onemocnění, proto na sebe musí být opatrná. Naštěstí má silného ochránce,“ zdůraznila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

To potvrzuje i zmíněná žena. „Matěj je moje nejmladší dítě ze čtyř, a když jsem onemocněla rakovinou, bylo mu teprve 5 let. Už tehdy mi moc pomáhal. Pořád mi popisuje, co přesně pan doktor ze záchranky dělal a jak to bylo dokonalé. Taky mi řekl, že tam byla paní záchranářka a pán, co řídil, a všichni že byli super. Tak prosím, vyřiďte velké díky i jim,“ poděkovala na dálku Matějova máma Tamara.