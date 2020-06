„Věděl jsem, že nemůžu zůstat sedět v autě, že musím sehnat pomoc. Měl jsem strach o kamaráda a jeho maminku,“ svěřil se malý hrdina. Záhy skutečně zastavil auto a jeho posádce řekl, co se stalo.

„Vyběhla jsem z auta, zeptala se, co se stalo. Řekl, že měli autonehodu. Posadila jsem ho do auta. Hned hlásil, že je tam kamarád s maminkou a že dostali smyk a auto se i převracelo, hned jsme volali záchranné složky,“ popsala dramatickou situaci paní Kristýna, která s manželem projížděla kolem nehody. Zastavil i řidič dodávky a společně se všichni vydali zpět k havarovanému vozu.

Nezaváhal i přes vlastní zranění

Díky Adamově rychlé reakci a dalším posádkám brzy dorazili k nehodě záchranáři včetně vrtulníku, hasiči a policie. „Adam si pohmoždil záda a pánev, po ošetření byl převezen do Dětské nemocnice na chirurgické oddělení. Hůř na tom byl jeho kamarád. Bylo nutné zajistit jeho dýchací cesty a napojit ho na řízenou ventilaci. Podali jsme léky a zafixovali jej do vakuové matrace. S podezřením na těžké zranění jsme pak chlapce převezli na ARO Dětské nemocnice v Brně,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Mladá řidička, matka Adamova kamaráda, utrpěla mnohočetná těžká poranění. Ve vážném stavu ji vrtulník dopravil do Fakultní nemocnice Brno.

Adam za svou odvahu sklidil slova obdivu i od zkušených profesionálů. Hasiči z Tišnova jej dokonce pozvali na svou stanici. „Čas od času se setkáváme s lidmi, kteří jsou v pravou chvíli na pravém místě a navíc dokážou udělat to správné rozhodnutí. Málokdy se však jedná o osmiletého chlapce,“ poznamenal mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Největší poklonu Adamovi vysekla ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová. „To, co Adam udělal, je skutečně mimořádné. Ale je to jasný důkaz toho, že děti už v útlém věku dokážou pomoci. Například vyhledat a přivést k místu události někoho dospělého, zavolat na linku 155 a snažit se pacienta do příjezdu sanitky uklidnit. Náš malý hrdina byl velmi statečný a jsem ráda, že se s ním dnes moji kolegové mohli setkat. I já mu blahopřeji a za tak skvělý výkon děkuji. Třeba takto šikovný kluk jednou rozšíří naše řady, kdoví…“ usmívala se po setkání se školákem Hana Albrechtová.

VIDEO: Jihomoravští záchranáři učili děti první pomoci.

