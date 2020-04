Rak

Neděle je krásná, ale vy se mračíte. Odpoledne vás to trošku přejde, ale stejně to nebude výhra v loterii. Partnerova tolerance je obrovská a díky tomu bude doma klid. Neváhejte vyrazit do přírody a dát si do těla. Lenošení je fajn, ale už toho bylo dost.