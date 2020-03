Býk

Pokud jste v březnu nenarazili na protějška, který by stál za hřích, podaří se vám to na poslední chvíli. Zaujme vás osůbka, která by jindy nepřicházela v úvahu. Sami se nad tím pozastavíte! V práci se více soustřeďte, šéf je maličko naštvaný!