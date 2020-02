Muž vstoupil do kolejiště před 5. hodinou ranní mezi stanicemi Adamov a Adamov-zastávka, strojvůdce přes veškerou snahu nemohl srážce zabránit.

„Pravděpodobně šlo o sebevraždu,“ konstatoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Během vyšetřování tragédie, které trvalo zhruba tri hodiny, projížděly dálkové vlaky místem po jedné ze dvou kolejí, zpoždění se pohybovalo kolem 20 minut. Omezení se podle webu Českých drah dotklo i mezinárodních vlaků EC z Prahy do Budapešti, vlaku Vindobona z Prahy do Vídně a Štýrského Hradce nebo rychlíku Slovenská strela z Bratislavy do Prahy

K úplnému obnovení provozu na trati došlo po půl osmé.

