Rčení »nevstoupíš dvakrát do stejné řeky« rozhodně neplatí pro Davida Weinfurta (29). Mladý muž loni v květnu pomohl zachránit život flamendrovi, který při návratu z oslavy spadl do výkopu a ošklivě si rozbil hlavu. Nyní, takřka rok poté, pro změnu pomohl jinému vážně zraněnému Brňanovi.

Muž středního věku se tentokrát v centru města nekontrolovatelně zřítil z eskalátoru a s krvavým zraněním na hlavě zůstal bezmocně ležet na zemi. Trvalo několik minut, než se objevil anděl strážný v podobě Davida.

„Tehdy i teď jsem udělal, co bylo třeba. Pán mluvil nesouvisle, nedokázal se zvednout. Nebylo na co čekat, volal jsem okamžitě záchranku,“ popsal to, co by mělo být v podobné situaci samozřejmostí. Bohužel nebylo. Řada chodců na frekventovaném místě nereagovala.

Zraněného překročil

„Jedna slečna si to natáčela, nějaký kluk volal, jenže místo pro pomoc, se bavil s kamarádem. Vrcholem byl chlapík, který pána dokonce překročil,“ kroutí hlavou mladý podnikatel. Událost měla šťastný konec, záchranáři muže středního věku ošetřili a převezli do nemocnice.

„Přístup muže, který zavolal na naši linku 155 v tomto konkrétním případě, je příkladný, lidé by se vždy měli snažit poskytnout pomoc. Pokud někdo leží na ulici a dokonce krvácí, nelze vyloučit, že jde o těžké poranění. Pokud se takový člověk nedočká pomoci, pak mohou hrozit i vážné následky," poznamenala k případu Michaela Bothová, mluvčí jihomoravské záchranky.

„Přišlo mi to samozřejmé. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoc pro změnu vy,“ podotkl skromně David, který se na jih Moravy přistěhoval z Tábora.