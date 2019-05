Šel si zaběhat, jenže místo toho ve středu v noci v centru Brna zachraňoval lidský život. David Weinfurt (28) je jedním ze dvou hrdinů, kteří pomohli muži (54) zraněnému po nekoordinovaném pádu do staveniště na křižovatce tří ulic v tzv. brněnském Bronxu.

„Spatřil jsem postavu, která se motala u zábran. Pán se o ně opřel a následoval pád do výkopu. Slyšel jsem nepříjemný zvuk, jako když rozlousknete ořech. Věděl jsem, že je zle,“ popsal Blesku mladík děsivý výjev.

Okamžitě vytočil linku 155, když se na místě zjevil druhý anděl strážný. Dívka, která se představila jako Kateřina. „Hupsla do příkopu, pána posadila a opřela ho o sebe. Oba jsme na něj mluvili, zjišťovali, jestli ho něco bolí.“

Alkohol a šok

Nešťastný chodec měl potíže s artikulací, vracel se totiž z oslavy svých narozenin. „Alkohol a šok z pádu udělaly své. Sípal, byl schopný říct jen pár slov. Na hlavě měl krev. Pokud by ho ve tmě nikdo nenašel, nechci ani domyslet, jak by to dopadlo,“ řekl David.

Minuty do příjezdu sanitky se nekonečně vlekly. Sám odtahal zábrany tak, aby se vůz záchranářů dostal až k místu neštěstí. Pomoc dorazila za 9 minut. „Kateřina se zmínila, že dělá v nemocnici, oba jsme dostali od zdravotníků pochvalu. Ale o to nejde, podobně by se měl zachovat každý. Šlo o život,“ přemítá rodák z Tábora, který se na jih Moravy přistěhoval před 5 roky.

David o pomoci jiným diskutuje na sítích

David nemluví do prázdna, podobný případ se smutným koncem postihl jednoho z jeho známých. „Opil se a zůstal ležet na mraze. Kolem prošlo několik lidí, nikdo se ale o jeho osud nezajímal. Bohužel umrzl.“ Na sociálních sítích proto založil diskuzní fórum s názvem Supertěžká váha. Jedním z témat je i otázka pomoci jiným lidem.

„Přístup obou zachránců byl příkladný, patří jim uznání a poděkování. Perfektní byla i spolupráce s posádkou, která na místo dorazila. Pána jsme ošetřili a převezli na vyšetření do Fakultní nemocnice u svaté Anny," podotkla k případu Michaela Bothová, mluvčí jihomoravské záchranky.