Běžně je jí, proto lékař Petr Hlavinka z jihu Moravy nebyl připravený na to, jaké peklo mu chilli papričky připraví. Dokonce ne přímo plody, ale pouhé sazenice. Dostal anafylaktický šok, že nemohl ani mluvit. Spásou pro něj byli kolegové z vyškovské záchranky a vděčný doktor jim za to poslal děkovný dopis.

„Letmo jsem si přičichl k sazenici chilli papričky a následně jsem prožil svoji první alergickou reakci, z níž se rychle vyvinula celkem závažná anafylaxe,“ uvedl Hlavinka, který následně popsal děsivý sled událostí.



Otekl tak, že nemohl mluvit

„Pár minut poté, co jsem začal slzet, otekl mně obličej a začalo mě svědit celé tělo. Začal jsem mít potíže s dýcháním i s oběhem – zmizel mně pulz a žena mně nemohla změřit krevní tlak,“ popisoval lékař a pokračoval:

„Hrst tablet proti alergii, kterou jsem do sebe vpravil, neměla žádný účinek. Volání na linku 155 bylo jediné, co se v té chvíli dalo udělat. Operátorka na telefonu ze mě asi měla stres, protože jsem už skoro nemohl mluvit.“

Za pár minut byla u Hlavinky rychlá posádka záchranářů z Vyškova, kterou tvořil lékař Ladislav Kleisl a zdravotníci Iva Mazalová s Josefem Chrastinou. „Už jsem je moc nevnímal. Byli ale rychlí a jejich pomoc byla účinná. Během pár minut jsem inhaloval adrenalin a do žíly měl podanou účinnou medikaci. Podařilo se jim zbavit mě mých potíží skoro stejně rychle, jak nastoupily,“ přiznal lékař. Zákrok zdravotníků si vyzkoušel z druhé strany jako pacient, sám je totiž paradoxně také záchranář!



Kolegům poděkoval

„Postupně jsem se vzpamatoval, takže jsem zdvořile odmítl převoz do nemocnice a nesoudně plánoval, že večer pojedu na noční službu – to mně naštěstí spolu s mou ženou rozmluvili,“ pokračoval Hlavinka, který nezapomněl na slova díků.

„Chtěl bych moc poděkovat operačnímu středisku za rychlé vyslání pomoci a posádce RLP z Vyškova za rychlou a účinnou pomoc ve chvíli, kdy mně bylo zle. Myslím, že jste mně zachránili život. Chtělo by se napsat, že vám to rád jednou oplatím, ale doufám, že se do takové situace nikdy nedostanete. Díky!“ dodal zachráněný lékař.



