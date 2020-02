Záchranář tělem i duší, tak o něm psali jeho kolegové z Jihomoravské záchranné služby. „Jaký byl náš Jirka? Miloval svou práci na záchrance a i v době své nemoci stále věřil, že se vrátí mezi nás. I my jsme věřili… Byl to správný chlap, na nic si nehrál a vše v jeho podání bylo vždy upřímné a opravdové,“ napsali o svém zesnulém kolegovi jeho spolupracovníci. Hodonínští záchranáři v slzách: Zemřel jejich milovaný kolega Jirka (†48)!

Když to potřebovali, pomohl stovkám, možná tisícům lidí, potom už to ale nešlo. Kvůli onkologickému onemocnění odešel do invalidního důchodu, ze kterého se už nevrátil. 29. ledna své nemoci podlehl, bylo mu pouhých 48 let. „Jeho žena Katka o něj do poslední chvíle obětavě pečovala, ač sama má vážné zdravotní problémy,“ napsali záchranáři na facebooku.