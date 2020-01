Žena, která si přála zůstat v anonymitě, adresovala svá slova blanenské posádce zdravotnické záchranné služby ve složení doktor Petr Hlavinka, záchranáři Petr Hašek a řidič Jiří Mašek.

„Především pan doktor, který svým profesionálním, ale hlavně i lidským přístupem, byl jako andělem na zemi. Dcerčini dva sourozenci, kteří celou událost viděli na vlastní oči, byli z nastalé situace velice rozrušení a ustavičně plakali. Ač na místě bylo hodně úžasných lidí, kteří děti uklidňovali, pan doktor věnoval pozornost i jim, aby je ujistil, že jejich sestra bude v pořádku,“ napsala matka školačky.

„K události dorazil i můj přítel, který byl na samotném místě nejbližším člověkem všem třem dětem a pan doktor mu umožnil s dcerou mluvit. Sama jsem v té době byla pracovně mimo Blansko a díky telefonickému spojení s mým přítelem jsem měla možnost mluvit s panem doktorem a nikdy nezapomenu na jeho klidný a příjemný hlas, díky kterému jsem se dokázala uklidnit a zvládnout cestu do nemocnice,“ popsala žena těžké chvíle krátce po nehodě.

délka: 01:00.10 Video Jihomoravští záchranáři naučili resuscitovat i malé děti. Hynek Zdeněk, blesk.cz

S dcerou mohla mluvit

„Dokonce mi dal zraněnou dceru k telefonu, a to že jsme se mohly alespoň slyšet, bylo pro nás obě nepopsatelným štěstím. Převoz do nemocnice byl pro dceru díky optimismu a kreativitě záchranářů v závěru vlastně vzhledem k okolnostem pěkným zážitkem, do nemocnice přijela s balonkem z nafouknuté rukavice a klidným výrazem ve tváři. Patří vám moje velké díky!“ uzavřela poděkování maminka dívky, která je už v pořádku.

„Pochvala nás moc potěšila, je to pro nás ta nejlepší zpětná vazba, když víme, že je dívenka v pořádku. Naší malé pacientce i celé její rodině přejeme hodně zdraví a už žádné nešťastné náhody,“ reagoval za sebe i kolegy z posádky lékař Petr Hlavinka.