Milé poděkování dorazilo operátorce linky 155 Ivaně Linhárkové od rodičů loni v prosinci narozeného děvčátka. Záchranářka zapátrala v paměti a měla hned jasno. Šlo o prosincový překotný porod v autě na cestě do boskovické porodnice a naléhavý telefonát, který během své služby přijala.

„Vážená a milá paní, díky moc, že jste nám pomohla, když se nám během docela dost zrychleného porodu narodila naše dcera po cestě do porodnice v autě. Už někdy v Rozseči jsem tušil, že to do Boskovic nestihneme,“ napsal Ivaně šťastný otec Ondřej Daniel.

Neplánovaná zastávka v Kunštátě

„Zastav mi, moje nejmilejší Bára řekla v Kunštátě. Porod byl pro nás ale krásný moment. Děkuji Vám, že jste nám poslala sanitku a že jste svým klidným a profesionálním přístupem pomohla zkontrolovat, že vše je tak, jak má! Děkujeme,“ vzkázal nyní šťastný tatínek Ondřej. A přiznal, že to pro něj byla hodně složitá situace.

Poděkování, které vždy potěší

Operátorka Ivana se svěřila, že ji vzkaz otce potěšil, za hlavní věc ale považuje, že se dítě narodilo v pořádku.

„Chtěla bych moc pochválit maminku, prostředí, ve kterém přiváděla na svět miminko, skutečně nemůžeme považovat za komfortní. Byla neuvěřitelně statečná a velice chválím také tatínka, který byl mimořádně pohotový. Miminku pomohl na svět, na tísňovou linku zavolal až poté, co bylo děťátko na světě. Navzdory tomu, že prožíval velký stres, výborně spolupracoval, vše udělal perfektně,“ popsala pocity z druhé strany, tedy z operačního střediska ve vypjaté situaci Ivana Linhárková.

Perfektní souhra

Souhra Báry, Ondřeje a Ivany zkrátka neměla chybu. Když dorazila na místo lékařská posádka, zkontrolovala zdravotní stav holčičky i maminky. „Obě byly v pořádku. Poskytli jsme jim tepelný komfort a odvezli je do boskovické nemocnice. Tohle jsou chvíle, které člověk prožívá rád, když všechno dobře dopadne,“ přidala své svědectví lékařka Anna Vykoukalová, která společně s kolegy z posádky o rodičku i novorozence pečovala.

„Šťastné rodině děkujeme za jejich milá slova, za nádherné fotky a za ocenění naší práce. Moc si toho vážíme, je to pro nás velká motivace a důležitá zpětná vazba. Všem přejeme hodně zdraví,“ shrnula mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

