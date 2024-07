Zlákaly vás plné košíky lišek, holubinek, křemenáčů, kozáků i hřibů na sociálních sítích, vyrazili jste do lesa a vrátili se s prázdnou? Chyba není ve vás. V létě, kdy se střídají vedra s lokálními lijáky, to tak zkrátka chodí.

Houby rostou v těchto dnech podle mykologa Milana Pláška tam, kudy prošly vydatné bouřky a spadlo více srážek. Menší deštíky přes koruny stromů a hustší porost do lesa nepropadnou. „V létě je to vždycky stejné. Po větším dešti někde něco rychle vyletí, pak to ale zase vyschne. Tam, kde se udrží vlhko delší dobu, tak zase houby plesniví,“ vysvětluje Plášek.

Rozhoduje i náhoda

Ti, co v této době nasbírají plný košík, mají podle něj velké štěstí. „Je to spíše náhoda. Objevíme pár kusovek. Najdou se lišky, kovář, holubinky. Většinou jsou ale letní houby červivé,“ dodává s tím, že houbový boom si počkat do podzimu. Protože většina srážek jde naše území od jihozápadu, mají podle mykologa houbaři na úlovky nyní větší šanci hlavně v oblasti Šumavy, Vysočiny a Jeseníků.

Houbovou ruletu s námi bude hrát příroda i tento týden. Předpověď slibuje horko, sluneční brýle však budeme střídat s deštníky. Bouřky dorazí na přechodu studené fronty a potom na konci týdne. Tam, kde s přívalovým deštěm projdou, bude vláhy dost a tam také v následujících dnech mohou houby vystrčit své kloboučky.

Lišky a syrovinky

Krásně barevný košík nasbíral Jiří Dubec na Čerčanském chlumu ve středních Čechách. „Momentálně u nás rostou jen lišky a syrovinky,“ říká. Za houbami doprovázel psí přítel Dusty.

Podaroval známé

S pěknou nadílkou z lesa se vrátil František Wirkner. Na houby se vypravil v Krušných horách v Ústeckém kraji. „Podaroval jsem jimi známé. Pozval jsem ať si naberou, protože u v Kralupech nad Vltavou a Panenském Týnci nic neroste,“ dodal.

Košík za 10 minut

Hřiby jako dělané na řízky našel v Božím Daru v Milovicích na Nymbursku Petr Vejvoda. „Po deseti minutách plný košík,“ prozradil. Nohy prý nebyly nic moc, ale velké hlavy byly zdravé.

Stáňa našla dubáky

Paní Stáňa Vaněčková zase na Písecku našla koš krásných dubáků. Rostou ale i lišky či velmi chutné holubinky nazelenalé.

