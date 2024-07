O světluškách se zpívá v písničce z oblíbeného večerníčku a právě do takových míst se za nimi s foťákem vypravil i David Jeřábek (26) z Rakovníka. A podařilo se mu nafotit kouzelné snímky létajících svatojánských mušek.

Teď je totiž přesně jejich čas. Na začátku prázdnin můžeme v přírodě a někdy i ve městě s úžasem pozorovat blikající »lucerničky« světlušek. Jejich magickou krásu uprostřed nočního lesa zachytil David Jeřábek. „Poprvé jsem fotil světlušky před dvěma lety, kdy mi kolega nastínil, jak na to. Tehdy jsem ale byl amatér a nepovedlo se,“ vypráví.

Hluboké lesy

Na letošní sezónu se ale připravil. „Něco málo jsem si nastudoval, a tím pádem jsem vyhodnotil ideální místo, kde by se jich mohlo nacházet hodně. Velice dobře se jim daří v hlubokých lesích, kde mají klid. Nejlepší varianta je, když jsou to travnaté lesy, mokřady nebo potůčky,“ popisuje s tím, že on své snímky pořídil v lesích na Křivoklátsku.

„Na takovou podívanou musí být i teplé počasí a ideálně bezvětří, aby na místě mohlo být jako v prádelně. Člověk hodně bojuje s komáry, ale stojí to za tu podívanou,“ usmívá se David.

Ideální podmínky

Protože fotí i noční fotografie, černočerná tma lesa ho nezaskočila. Na místo přišel chvíli po západu slunce. „Počítal jsem stoprocentně s tím, že domů nepřijdu s prázdnou. Podmínky byly naprosto ideální a já si v klidu a tichosti mohl hledat ideální místo na kompozici. Pak jsem kolem 21:45 zahlédl první světlušky a už to začalo,“ popisuje nádhernou podívanou. Svatojánky se kochal až do 23. hodiny, kdy pomaličku přestávali poletovat.

Jak se ale drobná světýlka ve tmě fotí? Podle Davida Jeřábka to složité není. „Fotografovat se dá dvěma způsoby. Buď bodově, nebo na dlouhý čas. Já si oblíbil variantu s body, která je náročnější na další úpravu, protože člověk pracuje s padesáti fotkami, kde se promítají cestičky světlušek,“ uzavírá fotograf.

Jak a proč muška svítí?

Světluška ze svého těla dokáže vyzařovat zelenkavé světlo. Toto světlo může dokonce vlastní vůlí spustit, nebo zhasnout, a to pomocí regulace kyslíku. Světlo zhasne, zastaví-li brouček přívod kyslíku do svých světelných orgánů.

Světlušky jsou aktivní v noci. Samečci při letu hledají samičky, které leží v trávě a intenzivně svítí. Vysílají světelné signály a samci na ně odpovídají stejným způsobem. Jakmile sameček najde samičku, přestanou svítit oba.

