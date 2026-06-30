Sliny jako chemický koktejl

Muchnička je parazit, který se líhne v tekoucí vodě. Líbí se jí na zahradách nebo loukách, kde je vlhčeji. Dovede lítat docela daleko, a když si najde hostitele, začíná hodovat. „Samotné bodnutí je fakt bolestivé. Do místa sání pak vpouští sliny, které mají za úkol sání usnadnit. Je to poměrně složitý chemický koktejl, který v místě způsobí velmi silnou reakci, “ vysvětlil pro Blesk.cz docent Jan Votýpka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Podle odborníka se však reakce na bodnutí muchničkou u každého člověka velmi liší. „Někdo bude mít malý flíček a za dvě hodiny o ničem neví, jiný bude mít obrovský flek, zduření nejbližších uzlin a může mít bolestivost klidně dva týdny. Je to individuální. Každý si to musí, v uvozovkách, zkusit sám na sobě,“ popisuje parazitolog. Pokud je tedy někdo alergický i na bodnutí jiného hmyzu, tak většinou platí, že i toto bude komplikovanější nebo bolestivější.

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Krátký a tupý sosák způsobí hematom

Muchnička ráda saje na nártech, na kotnících nebo v podkolenní jamce. „Má tupý krátký sosák a spoléhá, že když ho do toho místa vbodne, dojde k velkému poškození, vznikne hematom a z toho tu krev pije,“ vysvětluje Votýpka. „Má tendenci bodat na kotnících, kde dojde ke ztenčení tkáně, kost vytlačí cévy blíž k povrchu kůže a ona to tím krátkým sosákem lépe zvládne,“ popisuje muchniččinu fintu odborník.

Antibiotika od lékaře?

Může se stát, že v některých případech lékař při návštěvě poštípaného pacienta předepíše antibiotika. „Jak nás bodá, může z povrchu naší kůže zavléct do ranky spoustu bakterií. Ten její chemický koktejl ve slinách může lokálně trochu potlačit imunitní odpověď, a v tu chvíli se bakterie, které by byly v běžném stavu okamžitě zlikvidovány, v ráně uchytnou. Následně může dojít ke komplikaci a v určitých případech musí být  dokonce nasazena antibiotika," vysvětluje Votýpka.

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S manželem.

Do místnosti neletí

Proti muchničce zabírá repelent a na rozdíl od komárů nás nepronásleduje až do domu. „Výhodou je, že nejde do místnosti nebo do stanu, navíc mají denní aktivitu. V noci na člověka moc nejdou,“ uzavírá parazitolog.

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Pokousání muchničkou je velmi bolestivé.
Pokousání muchničkou je velmi bolestivé.
Autor: Stáňa Boučková