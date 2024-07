Vzhledem k tomu, že v přírodě se tyto černé šelmy s bílou náprsenkou ve tvaru V dožívají okolo 20 let, odešla samice opravdu v úctyhodném věku. „Do Ostravy přijela, když jí byly dva roky,“ řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.

Jaká byla medvědí babička? Mlsná. Zatímco v přírodě by baštila hlavně ovoce a všechno zelené, tady si ráda pochutnávala navíc i na králičích kůžích, hlavách kopytníků a zejména na jejich mozku.

Smutek ošetřovatelů

Taky milovala koupání. Ušatci dostali v roce 2010 společně s hulmany posvátnými jako dárek obrovský přírodní výběh s různými zákoutími, takže si mohli připadat jako na svobodě. Samice si oblíbila jezírko. Čvachtání a odpočinek ve vodě, to bylo její.

Když se člověk den co den přes 30 let stará o nějaké zvíře, i když se s ním nemazlí a nedává mu jméno, přiroste mu k srdci. „Ošetřovatelé samozřejmě odchod svého svěřence vnímají hodně těžce, ale tady jim bylo jasné, že by se samice dál trápila,“ dodala mluvčí.

Mláďata se nerodí

Jelikož jsou medvědi ušatí vzácní, "vstane" za nějaký čas babička z mrtvých. Její tělo zbavené měkkých tkání dostanou do rukou preparátoři a poté bude vycpanina zdobit muzeum v rakouské zoo v Schmidingu.

I když ostravská zoo jedná o dovozu nového medvěda, situace moc příznivá není. Populace medvědů ušatých zestárla. „Za poslední rok proběhl jediný porod – samice v Zoo Dubaj přivedla na svět dvojčata,“ upřesnila Nováková.

Černý versus hnědý

V čem se liší černí medvědi ušatí od svých hnědých kolegů? „Na rozdíl od medvědů hnědých se například medvědi ušatí většinou neukládají k zimnímu spánku. Jsou jen méně aktivní a více zůstávají v teple svých brlohů,“ vysvětlila mluvčí.

Všichni medvědi jsou samotáři, nežijí v páru a tráví čas po svém. V přírodě se potkávají pouze na páření, ani do péče o mláďata samec nezasahuje. V zoo se sice mohou být, pokud se snesou, spolu, ale bezprostřední blízkost moc nevyhledávají.

