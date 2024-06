Silná bouře, která ve středu večer zasáhla Moravskoslezský kraj, způsobila největší problémy na Ostravsku. Památkově chráněné Trojhalí Karolina má zničenou část střechy. Škoda půjde do milionů.

„Poškozená se zdá být čtvrtina střechy menší haly, tedy ústředny, kde jsou sportoviště. Je to střecha, kterou jsme rekonstruovali v roce 2019,“ uvedl výkonný ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar. Objekt je pojištěný.

Kvůli poškozené střeše zatekla voda i dovnitř. „Otevřelo se to jako konzerva, protože je to plechová střecha, takže se to úplně odklopilo. Poničené jsou i omítky, ale to už jsou ty menší škody. Největší škody jsou právě na střeše a sportovní podlaze. Technologie nebo movitý majetek poničeny nejsou," řekl Šnejdar.

Omezí akce o prázdninách zavřou

Sportoviště bude muset zůstat uzavřené, není jasné jak dlouho. „Myslím si, že máme co dělat, a budeme rádi, když to stihneme do konce prázdnin,“ dodal ředitel.

Poškození objektu ale ovlivní dvě červnové akce. Půjde o Tuning show Trojhalí 2024, která se koná už o tomto víkendu, a také o festival Fantastická Ostrava určený milovníkům sci-fi, fantasy, hororu či komiksu naplánovaný na příští víkend. Akce se konat budou, ale uskuteční se v menším rozsahu.

Zavřená zoo

Škody sčítá také ostravská zoo, která je ve stohektarovém přírodním areálu Stromovka ve Slezské Ostravě. K zemi se poroučelo právě množství stromů.

„Bouřka poničila i hrazení u některých zvířat nebo chodníky. Pracovníci zahrady se nyní snaží areál ve spolupráci se zaměstnanci městských lesů uklidit. Kontrolují i stromy,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.

V areálu nefunguje elektřina. Škody zatím zoo nevyčíslila. Zda zahrada bude uzavřena pouze dnes, ještě není jasné. Informace o otevření zoo uvede na webu a facebooku.

Na 600 případů a jeden zamřený život

Hasiči zasahovali u neuvěřitelných 597 událostí! „Vyjížděli jsme především k odstraňování spadlých stromů, čerpali vodu ze sklepů, provizorně opravovali poškozené střechy,“ uvedli hasiči.

„Tragický následek měl pád stromu, vyvráceného bouřkou. Žena, kterou zasáhl, na místě podlehla poraněním, která byla neslučitelná se životem,“ řekl mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Strom zasáhl na volné ploše stan páru. „Muži se podařilo utéct, ženě bohužel nikoliv,“ dodala mluvčí hasičů Kamila Langerová.

VIDEO: Hasiči ve Štěnovicích na Plzeňsku zachraňují osobu, kterou odřízly přívalové deště. (2. června 2024)

