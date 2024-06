Náročnou noc mají za sebou obyvatelé domova pro seniory v třinecké části Oldřichovice. „Jak mohlo někoho napadnout sundat najednou celou střechu. Vždycky se to přece dělá po kouscích,“ lamentovala Emílie Ruszová (93), která se vzbudila v mokré posteli.

„Jsem napůl hluchá, takže jsem hasiče vůbec neslyšela, až když mi voda tekla do obličeje, probrala jsem se. Hodně nás tady evakuovali. Stejně nazlobená je paní Helena (83) odvedle.

„Bylo to děsivé. Ta voda tekla ze stropu proudem a dokonce přes lustr. Honem jsem zhasla a rozložila kolem lavory,“ uvedla seniorka, která má promáčenou třetinu pokoje.

Lávka je pryč

Silným deštěm rozvodněná Olše rozhodovala i o tom, kdo půjde do školy a kdo ne. Ve Vendryni totiž strhla lávku pro pěší, přes kterou se hlavně děti z místní části Záolší a třinecké Karpentné dostávaly na autobus. Lávka sloužila jako provizorium při rekonstrukci mostu.

„Naléhavou situaci řešíme. Jednáme s dopravcem, jak by se to dalo udělat, abychom nekomplikovali život rodičům, protože jinak by potomky museli do školy vozit oklikou,“ uvedl mluvčí Třince Stanislav Cieslar a tím, že stavba nového přemostění potrvá asi týden.

Myší díra plná vody

Že je komplet zatopený podjezd k Třineckým železárnám zvaný Myší díra, asi nikoho nepřekvapilo. Stává se to při každém silnějším dešti. Tentokrát se však „koupaliště“ udělalo i u restaurace Napoleon kousek od kruhového objezdu.

„Cesta z odpolední směny byla šílená. Ti, kdo jeli autem, z něj málem měli loď, kdo šli pěšky, brodili se podchody po kolena ve vodě,“ líčil Aleš Bojko z Třince.

Odnesl to okres Frýdek-Místek

Bouřky a přívalové deště se od západu republiky přesunuly na východ. Od pondělních 8 hodin do úterního rána se moravskoslezští hasiči zapotili u 205 události spojených s vydatným deštěm hlavně na Frýdecko-Místecku. Nejvíce zásahů evidují na Třinecku, kde jich bylo 128. K 12 případům vyjížděli v okrese Karviná, k 10 v okrese Nový Jičín a jednu v Ostravě.

„Jednalo se především o čerpání vody ze zatopených sklepů, čistění kanalizačních vpustí a odklon tekoucí vody pomocí pytlů s pískem,“ popsala mluvčí hasičů Kamila Langerová.

