Spiderman, Batman, Bezzubka, Škyťák, Tlapková patrola, to jsou figurky, které k nejmenším teď promlouvají z obrazovek. „Můj neoblíbenější je Metro Man, ale mám i skřítka. Vstává se mnou, snídá se mnou, všechno se mnou dělá,“ pochlubil se Ondřej Bartoň (5) z Třince svým fiktivním kamarádem.

Eliška Kalužová (6) hlásila, že má nejraději panenky. Skřítků se však nebojí, protože existují. „Vy neznáte Šmouly? Jsou tak malincí, že nejsou vidět, ale jednou jsem šla v lese a vykoukli na mě zpoza stromu,“ tvrdilo děvčátko.

Jako před 20 lety

Podle pedagožky z třinecké Mateřské školy Koperníkova Dariny Kisielové je jasné, že Walt Disney dětem servíruje jiné pohádkové hrdiny, než je česká klasika. „Ale čteme jim z knížek, snažíme se, aby znaly i naše postavičky,“ uvedla Kisielová.

Do muzea míří také hodně dospělých. Vzpomínají na stejnou výstavu na stejném místě před 20 lety, kdy byli ještě mladíš nebo dokonce sami děti a těší se z ní znova.

Přišel se podívat i jeden z vedoucích pracovníků třineckých železáren. „Tak se ponořil do sledování expozice, že když jsem na něj nečekaně vyhrkla, ať si dá pozor, že jeden skřítek mu sedí na rameni, cuknul sebou a automaticky se po domnělé postavičce ohnal,“ smála se šéfka muzea Eva Zamarská.

Až 700 loutek

Autorkou skřítků je malířka, ilustrátorka, spisovatelka, grafička Vítězslava Klimtová (1941 až 2016). Napsala a ilustrovala dvacet dětských knih a vytvořila více než 700 loutek pro Pohádkovou zemi. Kolekce je inspirovaná lidovými pohádkami, mytologií a příběhy z celého světa.

Expozice v třineckém muzeum pod názvem Pohádková země Vítězslavy Klimtové potrvá až do 17. května a je k vidění úterý až pátek od 9 do 17 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.

