Řada lidí netuší, že jen pozemek a mobilheim k bydlení nestačí. I když má kola a není spojen se zemí, tak jakmile mobilheim plní funkci stavby, je z hlediska stavebního zákona stavbou. „Právní řád vnímá mobilheimy jako výrobky, které plní funkci stavby,“ potvrzuje Mgr. Matouš Vrběcký z advokátní kanceláře FKM Legal. Mobilheim tak můžete »zaparkovat« jen na místě, kde je to z hlediska územního plánu možné. Zapomeňte tak na louku nebo lesní palouk.

Než koupíte pozemek, na který chcete mobilní dům umístit, zjistěte si, jestli ho na něm vůbec můžete mít. A pokud ano, tak jaký! Některé pozemky jsou totiž určené jen k rekreaci a na celoroční bydlení můžete zapomenout.

Rada: Prohlédněte si územní plán obce, kde zjistíte, jestli jde o zastavitelné pozemky a pro jaké kategorie staveb. Na nezastavitelném pozemku totiž nepostavíte nic.

CELOROČNÍ (TRVALÉ) BYDLENÍ

Pokud plánujete celoroční bydlení, posuzuje se podle stejných hledisek jako stavba rodinného domu, konkrétně tzv. jednoduchá stavba. „Určitě se ale neobejdete bez povolení stavby a projektové dokumentace,“ popisuje Mgr. Vrběcký.

Jak zjistíte, na čem jste:

■ Podejte na místně příslušný stavební úřad žádost o předběžnou informaci dle § 174 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona.

■ V žádosti uveďte, že vám jde o trvalé bydlení, a uveďte, jaký mobilheim máte (technické specifikace).

■ Do 30 dnů od podání žádosti stavební úřad musí odpovědět, zda je pozemek vhodný pro váš záměr, a pokud ano, jaká další potvrzení budete potřebovat. „Musí vám také sdělit, za jakých předpokladů lze vaší žádosti na umístění mobilního domu vyhovět. Poté se stačí řídit instrukcemi stavebního úřadu,“ dodává Mgr. Vrběcký.

Co budete potřebovat:

■ Žádost o vydání povolení stavby + doklad o vlastnictví pozemku.

■ Souhlas majitelů sousedních pozemků, pokud bude mobilheim umístěn blíže než dva metry od hranice pozemku.

Mírnější podmínky platí pro rekreaci. Mobilní dům ale i tak můžete postavit jen na pozemku, který je v územním plánu pro ni určený. Výhodu je, že rekreační mobilheim spadá obvykle do kategorie drobné stavby, tedy bez nutnosti ohlášení úřadům. Projektovou dokumentaci dokládat nemusíte.

Jak zjistíte, na čem jste

■ Podejte na stavební úřad žádost o předběžnou informaci, uveďte, že se jedná o rekreační bydlení a jaký mobilheim tam chcete postavit.

■ Do 30 dnů od podání žádosti vám musí stavební úřad sdělit, zda je pozemek pro váš záměr vhodný a jestli opravdu stačí jen ohlášení stavby.

Pozor na rozměry

Maximální zastavěná plocha drobné stavby může být 55 m2 a maximální výška 4 metry. Počítejte ale s tím, že drobná stavba nemá šanci získat číslo popisné nebo evidenční.

Každý mobilheim musí splňovat určité podmínky. „Musí být vyroben z takových materiálů a konstrukcí, které jsou odolné, stabilní a musí splňovat požadavky na hygienu, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, ochranu proti hluku, energetickou náročnost atd.,“ vypočítává právník Vrběcký.

Rada: Ohlídejte certifikáty

Při předání mobilheimu je důležité, abyste od výrobce obdrželi potřebné certifi káty, které dokládají splnění technických požadavků na výrobu.

Tip: Kde sehnat peníze

S financováním mobilheimu může pomoct hypotéka. Některé banky ji poskytují.

- menší pohodlí

- méně prostoru

- nutnost projít řízením o povolení stavby (pokud se jedná o rekreační bydlení)

Obcházet zákon se nevyplácí. Postavit si mobilheim bez příslušných povolení se může prodražit. Stavební úřad může majiteli udělit pokutu nebo nařídit odstranění stavby. „Uhrazením pokuty přitom není majitel zbaven povinnosti tuto stavbu legalizovat,“ říká Mgr. Matouš Vrběcký.

