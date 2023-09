Školka že nemá na toaleťák? To je manažerské selhání. Rodiče, nic neplaťte! Influencerka Štěpánka Cimlová způsobila videem o rodičovských nákupech pro mateřinky pořadný poprask. Školky se brání. Dělají to prý pro děti.

Školky žádají rodiče o hygienické potřeby. Někde chtějí i potraviny jako cukr, šťávu nebo čaj. „Říkáte mi, paní ředitelko, že jako vysokoškolsky vzdělaný člověk, manažer vzdělávací instituce, nedokážete v rozpočtu najít nebo požádat zřizovatele o 25 tisíc korun ročně?“ podivovala se ve videu na sociálních sítích influencerka Štěpánka Cimlová, která podle svých slov vede hudební školu.

Na pětadvacet tisícikorun vyčíslila cenu věcí, které děti donesou do malé venkovské mateřinky. O seznamu začínajícím slovy »Do MŠ děti přinesou« zástupci školek tvrdí, že je dobrovolný. Málokdo si podle nich umí představit, jak rychle mizí v partě malých dětí role toaletního papíru nebo voňavého mýdla. Navíc pokud ušetří za hygienu, mohou prý dětem dopřát třeba lepší výtvarné pomůcky.

Co říkají učitelky?

Praha-Újezd nad Lesy: Ušetříme na výtvarné potřeby

„V současnosti nemáme seznam potřeb, které rodiče musí donést. Pouze na schůzkách žádám, pokud chtějí něčím přispět, aby nosili hygienické potřeby (tekuté mýdlo, papírové kapesníky, toaletní papír a podobně). Většina se zapojí, nikdo ale nekontroluje, kdo něco přinesl a kdo ne. Rodiče formou školného platí maximálně 50 % nákladů na dítě, počítá se ze skutečných nákladů za minulý kalendářní rok.

V současné době loňských 50 % rozhodně nepokryje 50 % letošních. Zároveň školné neplatí předškoláci, tedy klidně i 1/3 dětí v MŠ. Celý zbytek nákladů leží na zřizovateli, od kterého má MŠ rozpočet stanovený vyhláškou. Když trošku ušetří na hygienických potřebách, může si dovolit koupit dětem například lepší výtvarný materiál nebo používat dražší ekologické úklidové prostředky, na které by v rozpočtu peníze jinak nenašla,“ uvedla ředitelka MŠ Sedmikráska v pražském Újezdu nad Lesy Martina Kubová.

Dobřichovice, Praha-západ: Rodiče neprotestují

„Naše školka nemá podobné seznamy. Pouze rodiče žádáme, kdo chce a má možnost, 1x za školní rok o papírové kapesníky, kterých děti spotřebují ukrutné množství, a dále papírové utěrky. Učíme je, aby si uklízely po jídle své místo, a utěrek tudíž máme obrovskou spotřebu. Rodiče nikdy neprotestovali, naopak se snažili školce přispět. Vím, že jinde rodiče nakupují pastelky, musí z domova přinést plátěný kapsář na věci, nebo dokonce toaletní papír a mýdlo. Ničeho z tohoto my nežádáme.

Co se týká navýšení školného souvisejícího se zdražením hygienických potřeb, je to poněkud složitější. Stavba ceny školného je podmíněna zákonem,“ řekla ředitelka MŠ Dobřichovice Monika Víšková.

Chrudim: Papír hned vymotají

„Co se týče hygienických potřeb, školné o to zvýšit nelze, protože má svoje pravidla. Navíc předškoláci školné neplatí. My vybíráme hygienické potřeby dobrovolně.

Z praxe mohu říci, že jsou děti schopné vymotat na jedno použití i polovinu role toaletního papíru, a zejména voňavá tekutá mýdla mizí taky pěkně rychle. Pokud nějaké školky vyžadují od rodičů více prostředků, třeba i pracích, je to také tím, že ne každý zřizovatel je bohatý a má dost peněz na rozvoj školky. Co se kolem toho řeší, mě trošku zlobí. My to bereme tak, že je to pro děti, aby toho měly dostatek, kdykoliv po ruce, a peníze na vybraném školném využijeme pro pomůcky a materiál na rozvoj dětí,“ vysvětlila ředitelka MŠ Na Valech v Chrudimi Lenka Doležalová.

Litovel: Jen kapesníky

„Děti nosí pouze papírové kapesníčky, které na začátku roku vybíráme. Ale jsou pro jejich potřebu. Vše ostatní platíme z provozu,“ řekla ředitelka MŠ Gemerská v Litovli Martina Faltusová.

Praha 1: Seznamy nemáme, není důvod

„Seznam u nás neexistuje a nikdy neexistoval, veškeré hygienické a prací potřeby jsou hrazeny z rozpočtu školy, jehož součástí je i vybrané školné. Potraviny, jako je cukr, čaj, šťáva, jsou hrazeny ze stravného. Nevidím důvod, proč by měli rodiče dostávat nějaké seznamy a hradit uvedené potřeby nad rámec základní platby. Je-li školné vyčísleno na maximální možnou částku, a přesto je rozpočet nedostatečný, mělo by vedení školy jednat o jeho navýšení se zřizovatelem,“ řekla ředitelka MŠ Revoluční v Praze Jaromíra Pavlíčková.

