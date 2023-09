„Školka nemá na toaleťák. Rodiče, kupte ho! Co nám tím paní ředitelka říká? Když ho nedonesete, tak co? Vaše děti nebudou ve školce kadit? Budeme muset na procházce sbírat lopuchy?“ podivuje se na Facebooku influencerka a učitelka Štěpánka Cimlová, která si říká Štěkánka a na internetu komentuje české školství.

Podle ní jde spíš o manažerský než rozpočtový problém. Spočítala, že rodiče školka žádá o produkty za zhruba 470 korun. Asi 500 na dítě „A to si dávám několikanásobnou rezervu a všechno zaokrouhluji nahoru. Dejme tomu teda 500 na dítě. Malá chudá vesnická školka má 30 až 50 dětí, 50 krát 500 je 25 tisíc korun na jeden školní rok. Říkáte mi, paní ředitelko, že jako vysokoškolsky vzdělaný člověk, manažer vzdělávací instituce, nedokážete ve svém rozpočtu najít nebo požádat zřizovatele o 25 tisíc korun ročně?“ podivuje se influencerka, která podle svých slov vede hudební školu. Rodičům vzkazuje, že nic platit, respektive nosit nemusejí.

Ministerstvo školství: Pokud chybějí peníze na pití, zvyšte stravné

„Zákonný zástupce je povinen hradit pouze úplatu za vzdělání a stravné. Jiné výdaje není povinen mateřské škole hradit. Může se však rozhodnout věnovat mateřské škole dar, není však povinen tak učinit. Pokud tak neučiní, nesmí být nijak znevýhodněn,“ konstatuje mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.

Pokud škola nemá dostatek finančních prostředků na provoz, musí se podle ministerstva obrátit se žádostí o dofi nancování na zřizovatele. „Pokud nepostačují výdaje na stravné, ve kterém je zahrnutý i pitný režim, je třeba stravné navýšit,“ uvádí ministerstvo školství.

Co se musí platit?

Co mohou školky po rodičích oprávněně požadovat, stanovuje školský zákon. V zásadě jde jen o dvě platby: Stravné a tzv. školkovné. Další nadstandard je čistě na dohodě. Z jedné strany potištěné papíry na kreslení, které by se jinak vyhodily, nikomu díru do kapsy neudělají.

Stejně tak rodiče většinou ochotně dodají i papírové kapesníčky. Málokdo dnes dává dítěti látkový kapesník, který navíc mrňous v chřipkové sezoně okamžitě posmrká. Jenže, jak je vidět, položky na seznamech požadovaných školkami stále přibývají. „Abychom neskončili jako v minulosti, kdy rodiče učitelům posílali brambory, řepu a dříví na otop…“ napsal v nadsázce jeden z tatínků.

Lze domluvit nadstandard

Mateřské školy většinou zřizují obce a města. Pokud se rodičům něco nelíbí, měli by si jít stěžovat na obecní úřad. „Hygienické potřeby typu mýdla, prostředky na úklid školky a podobně rodiče hradit nemusejí, toto má zajistit samotná školka v tandemu se zřizovatelem,“ uvádí mluvčí Svazu měst a obcí ČR Alexandra Kocková.

Učitelé a rodiče se podle ní mohou dohodnout, že budou hradit nadstandardní pití, třeba různé druhy čajů. „Pokud se rodiči nelíbí, co po nich školka chce, je třeba především se školkou a potažmo jejím zřizovatelem komunikovat,“ doporučuje Kocková. Ředitel pak může zřizovatele žádat o více peněz, pokud se mu jich objektivně na provoz nedostává.

Tátové a mámy na Facebooku: V září prachy lítají!

Video Štěpánky Cimlové vzbudilo velký zájem. Zatímco někteří rodiče seznamy a další náklady rozčilují, další jsou se zavedenou praxí spokojení a říkají, že se tím přilepší dětem. Raději zbourat „Jako, sorry, ale jestli škola nemá na základní věci pro děti, tak na shledanou, nemá vůbec co stát, takže zbourat, a ještě aby požadovala, aby tam děti tedy chodily... vrchol tohle,“ napsala Dominika M.

Chtějí i čaj

„Tak to je celkem nic. Po nás se chtělo tohle. Nejlepší je hned první položka,“ okomentoval příspěvek Richard S. a přiložil seznam, na kterém byly kromě hygienických potřeb také dvě kila cukru, balíčky čaje, prací prášek a malé balení jaru.

Ochotně doneseme

„Oni to nechtějí pro sebe, ale pro naše děti. Oni se nám o ně celý rok několik let starají. Učitelky u nás jsou báječné, jsem ráda, že jsou tak úžasné a děti tam cítí lidskost a lásku. Takže na oplátku jim tam donesu ochotně, co chtějí. To video je naprosto mimo,“ uvedla Kateřina Š.

Buďte jediný, kdo nepřinese… „U nás taky, docela mě to překvapilo, co to jako má být... Když před to napíšou prosím, je to v pořádku. Ale buďte ten jediný, kdo nic nepřinese,“ myslí si Pavla P.

Je to zveličené

„Myslím, že tohle video zbytečně zveličuje. Školka, do které chodí syn, nám také dala seznam, a vůbec mi nepřijde divné to koupit. Za nákup jsem dala sotva 300 korun, a koupila jsem navíc ještě balík papíru na malování a barevný papír. Vždyť je to pro naše děti, tak co tady řešit nějaké manažerské schopnosti školky. Pokud na to školka nemá, je to chyba zřizovatele, který ji dotuje, a ne ředitele nebo učitelek,“ tvrdí Monika Š.

Dělají si zásoby

„AMEN. A především to množství, asi dělají válečné či covidové zásoby. A papíry A4 balík, pasty, ubrousky, splachovací WC papír, všechno 2x, pro dvě děti... 1500 do fondu... Lítá to v září,“ uvedla Bára S.

