Křepelčí vajíčka i houska se salámem: Skutečné svačiny dětí pohledem odborníků! Co řekli na fotky?

Sdílej: Školní svačiny jsou věčné téma. Jak mají být velké? Co do nich dávat, aby dětem skutečně chutnaly? Šestnáct maminek se s námi podělilo o fotky svačin, které svým dětem chystají. Blesk.cz je nechal zhodnotit odbornicemi na výživu. Výsledek najdete v galerii. Dopolední svačina je pro školáka velmi důležitá, a to hned z několika důvodů. Děti by měly jíst pravidelně a svačina je jednou z důležitých denních dávek, která by měla pokrývat 5-15 % denní „snědené“ energie. Svačinou u dětí můžeme podpořit lepší soustředění a zabránit přejídání po návratu ze školy. „Svačiny, které maminky nafotily, jsou vesměs moc hezké,i když i u nich se jistě najde prostor pro zlepšení. Setkávám se při seminářích ve školách s mnoha školáky a takové svačiny, jako zde, nejsou zdaleka tak časté, překvapila mě zejména jejich nápaditost a pestrost, a v neposlední řadě v některých případech i jejich pracnost,“ přiznává místopředsedkyně Sekce výživy a nutriční péče a členka Fóra zdravé výživy Věra Boháčová. Podle výživové poradkyně Martiny Jandové, která se na hodnocení také podílela, je vidět, že se maminky snažily dětem připravit pestré jídlo, které bude nejen chutnat, ale bude se i líbit, což je také důležité. Vojta (23) vážil 175 kilo, zhubnul jich sto! Zažil šikanu i deprese, teď ukázal fotky Sezení v lavici nabité energií „Doporučuji ale snížit obsah sladkostí. Děti ve škole převážně jen sedí, nemají, jak vydat nadbytečnou energii. Rychlé cukry mohou způsobit nesoustředěnost při výuce. Dítě bude po snězení sušenky "nabité" a sedět v lavici pro něj bude velice těžké. Pokud dítě sladkost vyžaduje, tak doporučuji jen v malém množství,“ vysvětluje Martina Jandová. Nad mlsky ve svačinách se ve svém komentáři pozastavuje i nutriční terapeutka Marcela Floriánková, která je členkou Kontrolní komise České asociace nutričních terapeutů. „Malá sladkost být občas může, ale určitě není vhodná jako každodenní součást jídelníčku,“ soudí. Rodiče, zbystřete: Test Blesku odhalil bio přesnídávku s… O hodnocení jsme požádali také specialistku na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákovou. „Chválím kreativitu maminek. Ty svačinky jsou krásné, propracované a skoro vždy v nich je i zelenina a ovoce.“ hodnotí expertka. Zbytečné a z pohledu zdraví jen rizikové, jsou ale podle Margit Slimákové kupované sladkosti a produkty, jako čokoládky, sušenky nebo i extrudované chlebíky. „Výživově nepřínosné je i bílé pečivo, které představuje nejméně vhodnou podobu obilovin. Zajímalo by mě také, jak hodně, nebo málo z těchto svačinek děti snědí. Ty svačinky mi pro mnohé děti, které mají doma kvalitní snídani a potom ve škole oběd, přijdou jako příliš velké objemově i výživově,“ dodává Slimáková.

1. Jak na vyváženou svačinku pro školáka Odpovídá: Věra Boháčová, nutriční terapeutka, místopředsedkyně Sekce výživy a nutriční péče, členka Fóra zdravé výživy Jak velká by měla být svačina pro školní děti? Svačina do školy by měla být o něco větší než snídaně, měla by pokrývat zhruba 5 až 15 % z celkové denní dávky energie (záleží ale také na tom, jak vypadá snídaně), tedy u mladších dětí například kolem 1100 kJ, u starších kolem 1500 kJ (jsou to ale hodnoty orientační, vždy je dobré řešit individuálně). I tak jsou to ale údaje, které nejsou pro praktická doporučení příliš dobře uchopitelná. Podívejme se tedy konkrétně… Je to množství energie, které odpovídá např. jednomu kousku namazaného a obloženého chleba nebo pečiva („příklopák“) s kouskem ovoce nebo zeleniny. Nebo jogurt, kousek pečiva a kousek ovoce. Ke svačině by mělo dítě mít vždy také něco k pití. Zeman rozdával sladkosti, Fiala Broučky, Balaš foukal bubliny: Školní rok začal bez roušek a testů Jaké by mělo být její ideální složení? Svačina by měla dítěti jednak dodat energii, a to ne jen na chvíli, a také důležité živiny. Ideální je, aby svačina obsahovala jak sacharidovou potravinu, která dodá důležitou energii (např. pečivo, müsli), tak bílkovinnou potravinu, která zvýší biologickou hodnotu svačiny a zajistí, že dítě po svačině rychle nevytráví (např. jogurt, sýr nebo jiný mléčný výrobek, kvalitní šunka, vejce apod.), pokud pečivo, tak ideálně ještě namazané tukem. Součástí svačiny by měl být vždy kousek ovoce nebo zeleniny (a to nejen na ozdobu) a láhev s pitím - základem by měla být voda, čaj, případně minerálky, případně výrazněji ředěný 100 % džus. Kdy budou prázdniny nebo vysvědčení? Podívejte se na harmonogram školního roku Čemu se naopak vyhnout? Určitě bych nedoručovala velké množství a časté zařazování sladkostí nebo slazených nápojů. Jednak obsahují velké množství energie, a pokud nemáme doma zrovna pohybově aktivní dítě, může být energie přespříliš, a jednak dítě po sladkém rychle vytráví a má potřebu dalšího jídla (které pak často zahání opět sladkým). Opatrnost je na místě v případě uzenin, které mnohdy obsahují žalostně málo masa, zato mnoho tuku, soli, koření. Jako ideální řešení nevidím ani dávat dětem příliš svobody ohledně svačin. Konzultovat s dítětem výběr a složení svačiny je dobrá cesta, ale dát mu peníze a čekat, že si za ně pořídí vyváženou svačinu, by byla utopie.

2. Nechybí v ní bílkoviny? Jídlo musí být v každém případě vyvážené. Mělo by obsahovat všechny tři základní makroživiny, tedy tuky, bílkoviny i sacharidy. „Často se zapomíná na doplnění bílkovin pro větší pocit sytosti. Např. nestačí ovoce s müsli tyčinkou. Ale pokud přidáte mléčný výrobek, který zvýší obsah bílkovin, rázem se ze svačiny stane plnohodnotné jídlo,“ doplňuje výživová poradkyně Martina Jandová Lektor Petr Kadlec (39) upozorňuje na nebezpečí kyberšikany: Dětská pornografie? Pořizují ji i školáci Ukázky vhodných svačin: * plátek žitného chleba namazaný lučinou, 1 hruška, 1/3 okurky, hrst kešu ořechů * 2 banánové muffiny ze špaldové mouky, 1 jablko, hrst mandlí * bílý jogurt (větší kelímek 200 g), hrst malin, menší miska oříškového müsli * 4 plátky žitného knäckebrotu, 50 g neuzených sýrových nití, mrkev, 2 švestky Výživová poradkyně Bc. Martina Jandová Autor: archiv Martiny Jandové

3. Svačina se sýrem Veselá kráva Houska se salámem, zelenina, ovoce, malá sušenka, sýr Veselá kráva Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Salám je vhodné nahradit vysokojakostní šunkou, uzeniny je lépe z důvodu vysokého obsahu soli u dětí podávat co nejméně. Malá sladkost být občas může, ale určitě není vhodná jako každodenní součást jídelníčku. Svačina je pěkně pestře poskládaná, celkovým obsahem energie a hlavních živin odpovídá potřebám dospívajícího, dítěte s vysokou fyzickou zátěží nebo dopolední + odpolední svačině dohromady. Komentář Věry Boháčové: Svačina spíše pro staršího školáka, nepatří mezi nejideálnější, ale na občasné zpestření, proč ne – pravidelně nejsou vhodné suché salámy (mnoho, tuku, soli). Komentář Martiny Jandové: Doporučuji vyměnit klasické bílé pečivo např. za kvalitní kváskový chléb, který dodá spoustu živin a ne jen prázdné kalorie jako bílé pečivo. Komentář Margit Slimákové: Jedna z nejslabších svačinek, nedoporučuji sušenku, bílou housku ani »sýr« Ve skutečnosti je to tavený sýr s tavícími solemi, dochucovaný moukou, sladem a slunečnicovým olejem. Namísto Veselé krávy dejte jakýkoliv skutečný sýr a namísto housky plátek kvasového chleba, namísto sušenky pár ořechů nebo kousek hořké čokolády.

4. Svačina s kukuřičnými chlebíky Kukuřičné chlebíky, vanilkový dezert, Rafaelo, ovoce Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Krásně upraveno vzhledově! Malá sladkost nevadí, když nebude denně a dítě má dostatek pohybu. I tato svačinka obsahuje energii spíše za obě svačiny nebo pro sportovce či dospívajícího. Obsah bílkovin je poměrně vysoký, stejně tak přidaných cukrů, proto další denní jídla by jich měla obsahovat méně, aby celkový příjem za den odpovídal doporučením. Komentář Věry Boháčové: Jednotlivé komponenty jsou dohromady docela fajn, sladkosti bych viděla raději jen na zpestření. Vtipné obličeje z ovoce jsou skvělý nápad, i tak lze, podle mého názoru, motivovat děti ke konzumaci ovoce. Komentář Margit Slimákové: Chválit jde jen jablko. Pomeranč v době, kdy je dostatek lokálního ovoce, ideální není. Zcela nevhodné jsou čokoládový bonbon, dezert i extrudované chlebíčky - tyto všechny obsahují zejména cukr a rychle uvolnitelné sacharidy, tedy potraviny s vysokým glykemickým indexem.

5. Houska se šunkou, ovoce, zelenina Houska se šunkou, ovoce, zelenina Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Hezky barevně sladěno, chválím celozrnnou housku. Není vidět, zda je houska mazána, pokud ne, obsahuje svačina méně tuku, než odpovídá dennímu podílu – kvalitní tuky je pak potřeba doplnit v dalších jídlech. Ve svačině by se daly doplnit buď namazáním pečiva nebo přidáním hrstičky nedochucovaných ořechů nebo semínek. Šunka je dobrou volbou, nepodávejte ji ale příliš často kvůli obsahu soli. Energeticky a obsahem bílkovin a sacharidů odpovídá menší svačině pro staršího školáka nebo větší svačině pro mladšího školáka. Komentář Margit Slimákové: Skvělé, chválím a náhradou housky za kvasové chleby by vše bylo dokonalé.

6. Svačina s křepelčími vajíčky Houska s máslem a sýrem, křepelčí vejce, ovoce, zelenina. V dóze plnotučný tvaroh, smetana a žloutek (na ozdobu chia, gr.jablko, brusinky sušené a borůvka) Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Opět krásně pestře i barevně poskládáno! Orientačně obsahuje tato svačina polovinu denní potřeby bílkovin i tuků pro středoškoláka, energie asi třetinu denní potřeby středoškoláka, sacharidů asi 20 % denní potřeby. Doporučila bych rozdělit na dopolední a odpolední svačinu staršímu dopívajícímu či školákovi na druhém stupni s vyšší pohybovou zátěží. Vysoký obsah bílkovin a tuků je potřeba vykompenzovat v dalších denních jídlech. Komentář Věry Boháčové: Svačina vhledem k velikosti spíš pro staršího školáka, případně by jistě šla jako dopolední + odpolední svačina (pro děti které např. chodí do družiny nebo ze školy rovnou na nějakou sportovní/pohybovou aktivitu) Komentář Margit Slimákové: Skvělé, moc chválím křepelčí vajíčka, máslo, tvaroh, dostatek ovoce a zeleniny. Jednoznačně ve výživě vzdělaná maminka. Jediné zlepšení je možné náhradou housky za chléb. Jedna z nejlepších svačinek.

7. Toast s gervais, borůvkový jogurt, pár mini piškotů Toast s gervais, borůvkový jogurt, pár mini piškotů Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: I tady si maminka vyhrála s výtvarným zpracováním, poměr hlavních živin vyhovuje doporučením a včetně energie odpovídá přibližně potřebám mladšího školáka na středně velkou svačinku. I malá sladkost v podobě piškotů se energeticky vejde, nedávala bych ale vždy. Komentář Věry Boháčové: Skvělá kreativní svačina spíše pro menšího školáka, složení naprosto v pořádku. Komentář Margit Slimákové: Hezky připravené, hodně ovoce a zeleniny. Zbytečné jsou piškoty, jogurt raději neochucený - dítě si do něj může dát čerstvé ovoce z krabičky a namísto toastu lépe chléb.

8. Pečivo s pomazánkou z vajíček Pečivo s pomazánkou z vajíček, tvrdého sýra, tvarohu a másla, sušené banány, ovesná kolečka Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Hezky barevné, poměrem hlavních živin odpovídá doporučením, energeticky odpovídá buď kombinaci dopolední a odpolední svačiny pro školáka na prvním stupni nebo větší svačině staršího školáka. Sušené ovoce je sice zdravější variantou sladkostí, ale ani s ním bychom to neměli přehánět co do množství, protože obsah cukru je v něm vysoký, i když jsou to cukry přirozeně se vyskytující. Podobně je to s ovesnými sušenkami – jde o zdravější variantu sladkostí, ale stále je to sladkost, takže ji nepodáváme příliš často a zohledňujeme fyzickou aktivitu dítěte. Komentář Věry Boháčové: Také moc hezká svačina spíš pro menšího školáka, složení v pořádku. Komentář Margit Slimákové: Chválím domácí pomazánku, dostatek ovoce a zeleniny. Zbytečné jsou ovesné sušenky a z pečiva raději chléb.

9. Svačina se slanými muffiny Muffiny z brokolice, mozzarelly a vajíček, cottage s rýžovým sirupem, polovina Emco ořechové tyčinky Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Pěkně pestrá svačina. Obsah bílkovin je poměrně vysoký, stejně tak tuků – odpovídá asi třetině denní potřeby staršího školního věku, v ostatních denních jídlech by bylo potřeba jejich množství snížit. Obsah sacharidů je přiměřený, ale díky slazené ořechové tyčince a rýžovému sirupu je vyšší podíl přidaných cukrů, i když je vidět snaha je podat ve zdravější formě. Přesto se jedná o sladkosti a není tedy vhodné je podávat běžně, raději by měly být výjimkou. Energeticky se opět jedná o velkou svačinu pro staršího školáka nebo kombinaci obou svačin pro školáka na prvním stupni. Komentář Margit Slimákové: Moc chválím domácí slané muffiny. Cottage bych nedoslazovala, z ovoce nyní raději lokální a tyčinka je zbytečná. Raději pár ořechů a kousků hořké čokolády.

10. Celozrnný toust zapečený s jablkem a čedarem Celozrnný toust zapečený s jablkem a čedarem, sušený banán, kakaové čtverečky s kokosovou náplní Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Díky poměrně dost vysokému obsahu tuku v čedaru je energetický obsah svačiny poměrně velký a odpovídá tak v podaném množství asi čtvrtině denní potřeby dospívajícího. Pro dítě na základní škole by stačilo podat celkem 1 plátek čedaru do svačiny nebo použít méně tučný sýr. Chválím celozrnné pečivo, ovoce i zeleninu, i plátkový sýr je vhodný, když zohledníme obsah tuku. Volba sušeného ovoce je zdravější variantou sladkostí, ale i tak nedáváme denně. Stejně tak další sladkost v podobě čtverečků by měla být spíše výjimkou. Komentář Martiny Jandové: Svačiny 8 a 9 mi podle obrázků přišly kaloricky hodně vydatné. Nezapomeňme, že děti nemají ve škole tak velký výdej. Pokud se hodně najedí, mohou být při vyučování naopak ospalé. Dítě na prvním stupni většinou obědvá kolem 12h, takže je zbytečné, aby se v době svačiny přecpávalo. Pak nebude mít chuť na oběd. Komentář Margit Slimákové: Moc chválím, že pečivo je alespoň celozrnné a bezva kombinace po toast. Sladkost v podobě sušeného ovoce je také dobrý nápad a čtverečky možná ani nejsou potřeba.

11. Croissant s žervé, domácí mrkvánky Croissant s žervé, domácí mrkvánky z celozrnné mouky s povidly, mini sýr parenička Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Je vidět snaha připravit pestrou a zdravou svačinku, chválím i volbu celozrnné varianty croissantu. Bez znalosti receptury mrkvánků není snadné odhadnout celkový obsah tuku ve svačince, ale odhaduji, že bude i díky croissantu a sýrů vyšší, než by odpovídalo doporučením. To samozřejmě nevadí, pokud se to zohlední ve složení dalších denních jídel. Sladká potravina občas také nevadí, ale opět, i když je vybrána zdravější varianta, slazené potraviny nepodáváme denně. Celkovým obsahem energie pokryje tato svačinka bez problému potřeby adolescenta se zvýšenou pohybovou aktivitou na dopolední i odpolední svačinu. Pro menší dítě nebo dítě s běžnou pohybovou aktivitou je tedy příliš velká. Komentář Martiny Jandové: Svačiny 8 a 9 mi podle obrázků přišly kaloricky hodně vydatné. Nezapomeňme, že děti nemají ve škole tak velký výdej. Pokud se hodně najedí, mohou být při vyučování naopak ospalé. Dítě na prvním stupni většinou obědvá kolem 12h, takže je zbytečné, aby se v době svačiny přecpávalo. Pak nebude mít chuť na oběd. Komentář Margit Slimákové: Chválím domácí celozrnné pečení, ale i tak je to nálož sacharidů - mouka, povidla a ještě pocukrované. Mnohem lepší je pečivo se sýrem a mini-parenice. Ovoce bych raději lokální.

12. Svačina s poličanem Pečivo, máslo, poličan, ovoce, zelenina, kukuřičné kroužky a pár ovesných keksů se sýrem. Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Jak jsem psala u svačinky č.1, salám je vhodné nahradit vysokojakostní šunkou, i tou kvůli obsahu soli šetříme. Jinak je svačina moc hezky poskládaná, chválím i volbu celozrnného pečiva. Malá sladkost občas nevadí. Celkový energetický obsah je díky vyššímu obsahu tuku a bílkovin na samostatnou svačinu příliš vysoký, pro dítě prvního stupně by pokryl potřebu na dopolední i odpolední svačinu, pro staršího školáka asi na 1,5 svačiny. Komentář Věry Boháčové: V pečivu vidím i sýr, ten je tam fajn, poličan bych k pravidelné konzumaci dětem nedoporučila, jinak složení bezva. Komentář Margit Slimákové: Hezké, dostatek ovoce a zeleniny, keksy naslano. Ovesné kroužky vypadají jako extrudát, to bych už vynechala.

13. Svačina s vejci natvrdo Rohlík se šunkou, ovoce, zelenina, gumové bonbony Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Jak jsme psali výše, uzeninami šetříme kvůli obsahu soli, ale občas je podávat můžeme. K pokrytí potřeby bílkovin na svačinu by stačilo i vejce bez šunky. Malou sladkost dáváme pouze občas. Chválím zařazení ovoce a zeleniny i vařeného vajíčka. Celkovou energií bychom opět pokryli potřebu na obě svačiny u mladšího školáka a 1,5 svačiny pro staršího školáka s průměrnou pohybovou aktivitou. Komentář Věry Boháčové: Vejce bych asi raději přidala rovnou do rohlíku. Pokud z krabičky nemizí jen bonbony (a svačina zůstává nesnězená), k pár bonbonkům bych byla tolerantní - lépe ve dnech, kdy je v rozvrhu tělesná výchova. Komentář Margit Slimákové: Chválím ovoce, zeleninu a vejce. Místo bílého rohlíku raději chléb a bonbony vynechat.

14. Svačina s ovocnou přesnídávkou Houska se šunkou, ovoce, zelenina, ovocná přesnídávka v kapsičce, sušenka Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Tady máme opět jednu z velkých svačin, spolehlivě by pokryla potřebu energie na obě svačiny i u pohybově aktivního staršího dítěte. Ovocnou přesnídávku doporučuji přednostně vybírat bez přidaného cukru (tedy i bez slazení koncentrovanou ovocnou šťávou). Uzeniny podáváme jen občas, sladkosti také výjimečně, s ohledem na hmotnost dítěte a pohybovou aktivitu. Komentář Věry Boháčové: Opět vypadá na dopolední a odpolední svačinku, pokud mizí celá, občasné zpestření sušenkou bych tolerovala, ale upravila bych výběr (ideálně s celozrnným podílem), bez polevy a náplně. Komentář Margit Slimákové: Hezky zdobené, ale kapsička a sušenky nejsou nic zdraví prospěšného ani potřebného. Ovoce, zelenina a šunka bezva.

15. Svačina s Kinder Pingui V sendviči je máslo, šunka, salát a rajče. Dále celozrnné slané sušenky, ovoce, Kinder pingue Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Tato svačinka bez Kinder Pingui a celozrnných sušenek by pokryla potřeby energie a živin na dopoledne pro staršího školáka. Se sladkostí a slanými sušenkami je její energetický obsah už příliš velký a pokryje i potřebu energie na svačinu odpolední. Komentář Věry Boháčové: Ano, i takto může být, občasné zpestření řezem bych tolerovala.

16. Svačina se švestkovým koláčem Švestkový koláč s mandlovou posypkou, ovoce a kešu ořechy Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Celkovým obsahem energie je svačinka vyhovující pro staršího školáka, pokud lze z obrázku odhadnout velikost porce. Díky velké porci ovoce a ovocnému koláči je příliš vysoký podíl jednoduchých cukrů, naopak podíl bílkovin je mírně menší, než by měl být. Ořechy kešu dorovnaly hezky porci tuků. Doporučila bych při použití sladké varianty svačiny podat místo ovoce zeleninu. Díky vyššímu podílu cukrů a malému obsahu bílkovin a škrobů by dítě mohlo mít i přes dostatečný příjem energie po svačině brzy hlad. Komentář Věry Boháčové: Moc hezká svačina, hodilo by se doplnit zdroj bílkovin (např. malé mléko v krabičce, jogurt, mezi hrozno kostičky sýra,…) Komentář Margit Slimákové: Moc chválím ořechy a ovoce, jen už bych k nim raději něco naslano. Takto je to vhodné, jen když dítě mělo nesladkou snídani a bez jakýchkoliv sladkostí bude i další jídlo dne.

17. Svačina s kváskovým sendvičem Kváskový sendvič, paprika, mozarella, ovoce a mix hrozinek a kešu Autor: archiv Blesku Komentář Marcely Floriánkové: Krásně barevně i složením poskládáno a výtvarně upraveno. Bez ovoce by svačinka pokryla potřeby prvostupňového školáka, takto by stačila určitě i na odpoledne. Vyobrazené ovoce je dostačující i pro staršího školáka na celý den – ideálně by mělo mít každé dítě 2 porce ovoce denně, každá porce má velikost pěsti nebo dlaně dítěte. Jde o zdravé zdroje sacharidů, ale pamatujme na to, že i příliš ovoce může vést ke zvýšenému příjmu energie. Pokud je tato svačina i na odpoledne, bylo by potřeba místo 1 porce ovoce dát i potraviny, které jsou zdrojem škrobů, bílkovin a kvalitních tuků. Komentář Věry Boháčové: Moc hezká svačina, složení naprosto v pořádku, oříšky jsou vhodné nesolené. Komentář Margit Slimákové: Moc chválím kváskový sendvič, sýr, zeleninu, ovoce a ořechy. Asi nejlepší svačinka.