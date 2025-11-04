„V devíti letech jsem zaskočil jako náhradník při hasičských závodech a už jsem u nich zůstal,“ vzpomínal na začátky. Americký film »Oheň« ho jen utvrdil v tom, že bude hasičem profesionálem. Studoval vysokou školu a přitom začal intenzivní přípravu na fyzické testy.
„Běhal jsem v zimě, přetěžoval tělo, nic nejedl, přechodil chřipku, dál trénoval, až jsem se úplně odrovnal. Nemohl jsem pořádně dýchat, spal jsem vsedě. Šel jsem k lékaři a skončil v IKEM. Dostal jsem řídicí pumpu, invalidní důchod a čekal na transplantaci srdce,“ popsal Miroslav, jak se mu převrátil život.
Až druhá transplantace
Už ležel na operačním stole, měl otevřený hrudník, lékařům se dárcovské srdce ale nezdálo v pořádku! Transplantace neproběhla a povedla se až napodruhé.
„Bylo to 4. května 2010, ten den má svátek sv. Florian, patron hasičů. Řekl jsem si, že se nevzdám,“ líčil. Když se po náročném výkonu vrátil domů do Čestic na Strakonicku, pokračoval ve snu.
„Založil jsem zásahovou jednotku. Za posledních 15 let jsme se s kolegy vypracovali na profi úroveň. Jsem moc pyšný, že poslední roky stíháme vyjíždět do akce během pěti minut od nahlášení. Tedy za polovinu stanoveného času,“ pochlubil se. Pomáhali v roce 2013 v Praze při povodních i na Moravě po ničivém tornádu.
Genetická vada
Vystudoval obor strojník požární techniky, zdravotní problémy mu ale před 16 lety zkomplikovaly život. Až dodatečně se zjistilo, že měl genetickou vadu srdce, kterému přechozením chřipky pomohl ke kolapsu.
Nyní pracuje pro městys Čestice, je velitelem zásahové jednotky hasičů, stará se o hasičskou techniku. „Na kluky se můžu spolehnout. Jsme kamarádi, trénujeme, vzděláváme se. Naše generace stále cítí srdcem a chce pomáhat lidem. To mi dává smysl života,“ dodal. Je ženatý, má malou dceru.