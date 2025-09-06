Hasičky hasičce. Pro Moniku. Tato slova najdete na titulní straně kalendáře pro příští rok, který je plný ženské krásy. Výtěžek z jeho prodeje půjde kolegyni Monice Kozelkové (41), mámě dvou dětí, kterou na vozíček upoutala zákeřná nemoc.

„Roztroušená skleróza vyčlenila Moniku, která má několik hasičských medailí, z mnoha oblastí jejího života. Nyní má naději znovu se postavit i chodit, a vést kvalitnější a bezbolestný život,“ popisuje dobrovolná hasička Niki Konečná (32), která vše okolo kalendáře zorganizovala.

Pro Moniku

Právě ona se i s parťačkami z dobrovolných sborů decentně obnažila, aby kamarádce a kolegyni pomohla. „Nejsme určitě žádné modelky, jen vesnické holky, s chutí pomáhat,“ dodala Niki.

Přiznává, že sehnat na focení tolik hasiček najednou, byla fuška. „Dohoda na termínu byla skutečně náročná. Máme své rodiny, děti, pracujeme. Ale hnal nás nastartovaný motor, vybrat peníze na léčbu naší kamarádky Moniky,“ dodala Niki.

Už jednou ale svá těla pro focení propůjčily, tehdy putovaly peníze nemocným pacientům Nadačního fondu dětské onkologie Krtek v Brně.

Kde objednat kalendář?

Charitativní kalendář lze sehnat na telefonech: 604 751 135 a 605 960 817 nebo nae-mailech: pav.sedlackova@seznam.cz a danuska.lalinka@email.cz. Veškerý výtěžek jde Monice Kozelkové. Cena jednoho charitativního kalendáře je 299 korun.

Začalo to mravenčením

Trable Moniky Kozelkové odstartovalo mravenčení v nohou. Postupně jí nohy pálily a tuhly, přidaly se rovněž nesnesitelné bolesti svalů. Léčba roztroušené sklerózy se ukázala jako neúčinná, krevní testy ještě potvrdily lymskou boreliózu, další infekce a viry.

„Všem z celého srdce děkuji. Tolik lidí co mi drží palce a podporují mě. Uvědomuji si, jak velké mám štěstí, že jste se mnou! Že mám tak dobrosrdečné lidi kolem sebe. Dodáváte mi tolik síly, energie a odhodlání bojovat. Děkuji všem,“ vzkázala Monika Kozelková. Naději jí dává léčba ve Švýcarsku. Přispět jí můžete i na transparentní účet ZDE

