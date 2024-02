Nestat se oddaným hasičem bylo u Sikorových takřka nemožné. „Dům jsme měli a stále mám přímo naproti hasičské zbrojnice. Když se něco dělo, vždy jsem byl už jako kluk u toho,“ usmívá se Petr Sikora, jehož táta i děda sboru kdysi předsedali.

Hasič dobře zná „jejich“ časy i současné. „Velký rozdíl. K zásahu se hasiči svolávali sirénou. Já bydlel naproti, tak jsem do zbrojnice běhával jen v pyžamu. Jezdilo se k záchraně lidí a požárům, často se sekerou v ruce a pilou přes rameno. Dnes je okruh činností a vybavení úplně jinde,“ srovnal.

Předává žezlo

Mezi zásahy, na které Petr Sikora nezapomene, patří požár chaty Skalka v roce 1994 i povodně na říčce Lomná. „Vytahovali jsme lidi okny v poschodí, tak vysoko hladina byla. U chaty Skalka nebylo už co zachraňovat. Později ale byla obnovena,“ popsal.

Hasič sloužil až do roku 2015 jako strojník, čili řidič hasičského auta, podílel se i na organizaci akcí v Jablunkově. Teď tradici v rodině dál nesou syn Michal (33) a vnuci Eliáš (8) a Mikuláš (5). Chlapci, zatím zápolící v požárním sportu, budou již pátá generace hasičů v rodině Sikorových bez přerušení.

Medaile za věrnost

Nedávno se Petr Sikora dočkal pocty. Za 40 let oddanosti a věrnosti hasičskému sboru obdržel medaili Sv. Floriána, výběrové vyznamenání, které uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Podmínkou pro udělení je věk minimálně 50 let a 30 let členství u dobrovolných hasičů.

